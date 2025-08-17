‫التهاب المثانة بعد السباحة.. الأعراض والعلاج

أورد موقع "أبونيت.دي" أن التهاب المثانة ‫كثيرا ما يحدث بعد السباحة نتيجة ارتداء ملابس سباحة مبللة، إذ تبرد ‫الرطوبة الجسم وتنقبض الأوعية الدموية في الأغشية المخاطية ويتدهور تدفق الدم إلى المسالك البولية، مما يسهل دخول الجراثيم.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن أعراض ‫الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في رغبة ملحة في التبول، والشعور بألم ‫وحرقان أثناء التبول، وحمى وغثيان.

‫ويجب استشارة الطبيب في حال الشعور بألم في الظهر في منطقة الكلى أو ‫وجود دم في البول أو تقلصات في أسفل البطن.

‫سبل العلاج

‫وفي حالات التهابات المثانة البسيطة، تساعد الأدوية المضادة للالتهابات ‫مثل الإيبوبروفين على تخفيف الألم. كما ينبغي للمرضى شرب الكثير من ‫السوائل لطرد البكتيريا.

‫وبالإضافة إلى الماء، يمكن أن تمنع الأدوية المحتوية على خلاصة الكرانبيري ‫البكتيريا من الالتصاق بغشاء المثانة المخاطي.

تدابير للوقاية

‫وللوقاية من التهاب المثانة في حمام السباحة ينبغي اتخاذ التدابير ‫التالية: