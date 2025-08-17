التهاب المثانة بعد السباحة.. الأعراض والعلاج
أورد موقع “أبونيت.دي” أن التهاب المثانة كثيرا ما يحدث بعد السباحة نتيجة ارتداء ملابس سباحة مبللة؛ حيث تبرد الرطوبة الجسم وتنقبض الأوعية الدموية في الأغشية المخاطية ويتدهور تدفق
الدم إلى المسالك البولية، مما يسهل دخول الجراثيم.
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن أعراض الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في رغبة ملحة في التبول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول وحمى وغثيان.
ويجب استشارة الطبيب في حال الشعور بألم في الظهر في منطقة الكلى أو وجود دم في البول أو تقلصات في أسفل البطن.
سبل العلاج
وفي حالات التهابات المثانة البسيطة، تساعد الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين على تخفيف الألم. كما ينبغي للمرضى شرب الكثير من السوائل لطرد البكتيريا.
وبالإضافة إلى الماء، يمكن أن تمنع الأدوية المحتوية على خلاصة الكرانبيري البكتيريا من الالتصاق بغشاء المثانة المخاطي.
تدابير للوقاية
وللوقاية من التهاب المثانة في حمام السباحة ينبغي اتخاذ التدابير التالية:
- تجنب الجلوس على أسطح باردة أو رطبة
- ارتد ملابس داخلية قطنية جيدة التهوية
- جفف نفسك فورا بعد السباحة وارتد ملابس جافة