باحثون ألمان يكشفون عن سبب محتمل لفشل علاج الورم الأرومي العصبي

كشف باحثون ألمان عن سبب محتمل لفشل علاج الورم الأرومي العصبي، وأشاروا لإستراتيجية جديدة لمكافحة الأورام المقاومة بشكل خاص.

والورم الأرومي العصبي هو سرطان يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويتطور من خلايا الجهاز العصبي الودي، ويؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة.

وأجرى الدراسة فريق بقيادة يان دور وأنطون هينسن من مركز الأبحاث التجريبية والسريرية في ألمانيا، ونشر في مجلة "اكتشاف السرطان" (Cancer Discovery) في السابع من أغسطس/آب الجاري، وكتب عنه موقع يوريك أليرت.

وتتراجع بعض الأورام أحيانا بدون علاج وينمو بعضها بسرعة كبيرة، وغالبا ما تستجيب هذه الأورام جيدا للعلاج الكيميائي في البداية، ولكنها عادة ما تعود بعد عام إلى عامين.

وتتميز خلايا الورم الأرومي العصبي العدوانية بعدد مرتفع بشكل غير طبيعي من نسخ الجين الورمي "إم واي سي إن" (MYCN).

وقد اكتشف الفريق أن موقع "جين إم واي سي إن" يلعب دورا مهما في عدوانية الورم الأرومي العصبي: فإذا كان موجودا في مكان معين تدخل الخلايا السرطانية في حالة خمول، وبالتالي تصبح محصنة ضد العلاج.

ويقترح فريق البحث إستراتيجية علاجية جديدة تستهدف خلايا الورم الخاملة وقد أثبت نهجهم نجاحا بالفعل في نموذج فأر المختبر.

الخلايا النائمة تنجو من العلاج

يقول دور حول عدم تجانس الأورام ومقاومة العلاج في أورام الأطفال: "كانت أورام الخلايا العصبية التي تحمل الجين الورمي "إم واي سي إن" صعبة العلاج بشكل خاص".

ويوضح: "أردنا أن نعرف بالضبط ما يفعله الجين في الخلايا السرطانية، وكيف يمكن أن يؤثر على التعبير عن الجينات الأخرى، وكيف يمكن تدمير الأورام بشكل أكثر فعالية في المستقبل".

وقد أظهر هينسن، حول عدم الاستقرار الجينومي في أورام الأطفال، سابقا أن هذه الجينات الورمية غالبا لا توجد على الكروموسومات في نوى الخلايا، بل على العديد من جزيئات الحمض النووي الصغيرة ذات الشكل الحلقي داخل الخلايا السرطانية.

ويوضح هينسن: "عندما تنقسم هذه الخلايا، يتم توزيع هذا الحمض النووي عشوائيا إلى الخلايا الوليدة، على عكس الحمض النووي الكروموسومي"، نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي أورام الخلايا العصبية على مزيج من الخلايا، بعضها يحتوي على أعداد كبيرة من جينات إم واي سي إن، والبعض الآخر يحتوي على أعداد قليلة جدا.

وتمكنّ الباحثون من خلال تجارب أجريت على خلايا ورمية مزروعة، ونماذج فئران، وعينات من مرضى، من إثبات أن الخلايا العدوانية ذات النسخ الكثيرة من "جين إم واي سي إن" هي وحدها التي تدمّر بالعلاج الكيميائي.

ويوضح دور: "من ناحية أخرى، تبقى خلايا الورم ذات النسخ القليلة من "إم واي سي إن" على قيد الحياة، وتدخل في نوع من النوم العميق".

ويمكن أن تستيقظ من هذا النوم العميق من خلال هبات استيقاظ غير مفهومة تماما بعد، مما يسهم في عودة السرطان.

ويقول دور: "هناك أدوية تستهدف تحديدا الخلايا الهرمة، أو النائمة".

وأظهر هو وفريقه أن الجمع بين العلاج الكيميائي -الذي يقضي على الخلايا سريعة النمو ذات نسخ "إم واي سي إن" العديدة- ودواء ثان يستهدف الخلايا الهرمة يمكن أن يحسّن بشكل كبير نتائج علاج ورم الخلايا العصبية.