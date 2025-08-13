إسرائيل تمنع التمر والبطاطا من دخول غزة..كيف يؤثر ذلك على صحة الغزيين؟

تمنع إسرائيل التمر والبطاطا من الدخول إلى قطاع غزة، وهو امر أكده تقرير حديث نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فكيف يؤثر ذلك على صحة الغزيين؟

وقال تقرير في هآرتس نشر أمس الثلاثاء إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية "كوغات" COGAT رفض الأسبوع الماضي طلبات إدخال التمور والبطاطس الإسرائيلية إلى غزة. و"رفضت البطاطس لطول مدة صلاحيتها، مما قد يسمح لحماس بالاتجار بها أو سرقتها"، واعتبرت التمور سلعة فاخرة، وفقا للصحيفة.

لا يمكن النظر إلى هذا القرار إلى كجزء من حرب الإبادة والتجويع التي يشنها جيش الاحتلال على اهل غزة، والتي اسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألفا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. نسبة الأطفال والنساء منهم أكثر من 47%.

وتتجاهل إسرائيل التحذيرات بشأن الجوع وتعمل على تجويع غزة. ولشهور، ناشدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية جيش الاحتلال السماح بدخول الغذاء عبر معابر أخرى، ومنحه الوقت لتأمين الشحنات وحمايتها، واستخدام طرق أكثر أمانا لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وقد رفضت طلباتهم مرارا وتكرارا.

تتميز البطاطا والتمور بالعديد من المزايا الصحية، والتي ليس من المستغرب أن منع إسرائيل لها لما تقدمه من فوائد لأجساد الغزيين.

البطاطا.. كربوهيدرات تحتاجها أجساد أهل غزة

تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة، وأيضا تحتوي على مضادات الأكسدة وتوفر الفيتامينات والمعادن المفيدة، بما في ذلك فيتامين سي، بي 6، والبوتاسيوم، وهذا وفقا لتقرير في هيلث لاين.

البطاطس من الخضراوات الجذرية متعددة الاستخدامات، وهي غذاء أساسي لدى الكثيرين، وبمنع إدخالها لغزة فإن إسرائيل تحرم أهل غزة من غذاء غني بالطاقة والفيتامينات.

وتشمل فوائد البطاطس:

1- غنية بالعناصر الغذائية

البطاطس مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن.

حبة بطاطس مخبوزة متوسطة الحجم (173 جراما أو 6.1 أونصة)، شاملة القشرة، توفر التالي:

السعرات الحرارية: 161

الدهون: 0.2 جرام

البروتين: 4.3 جرام

الكربوهيدرات: 36.6 جرام

الألياف: 3.8 جرام

فيتامين سي: 28% من الكمية الموصى بها يوميا

فيتامين بي 6: 27% من الكمية الموصى بها يوميا

البوتاسيوم: 26% من الكمية الموصى بها يوميا

المنغنيز: 19% من الكمية الموصى بها يوميا

المغنيسيوم: 12% من الكمية الموصى بها يوميا

الفوسفور: 12% من الكمية الموصى بها يوميا

النياسين: 12% من الكمية الموصى بها يوميا

الفولات: 12% من الكمية الموصى بها يوميا

2- البطاطا تحتوي على مضادات الأكسدة

البطاطس غنية بمركبات مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية. تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة في الجسم عن طريق تحييد الجزيئات الضارة المحتملة المعروفة باسم الجذور الحرة. عندما تتراكم الجذور الحرة، فإنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

3- قد تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم

تحتوي البطاطس على نوع خاص من النشا يعرف باسم النشا المقاوم.

لا يتحلل هذا النشا ولا يمتصه الجسم بالكامل. بل يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يصبح مصدرا للمغذيات للبكتيريا المفيدة في أمعائك.

ربطت الأبحاث النشا المقاوم بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مقاومة الأنسولين، مما يحسن بدوره التحكم في نسبة السكر في الدم.

4- تحسن صحة الجهاز الهضمي

قد يحسن النشا المقاوم في البطاطس أيضا صحة الجهاز الهضمي.

عندما يصل النشا المقاوم إلى الأمعاء الغليظة، يصبح غذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة. تقوم هذه البكتيريا بهضمه وتحويله إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

5- تعزز الشعور بالشبع

بالإضافة إلى كونها مغذية، فإن البطاطس مشبعة بشكل لا يصدق أيضا.

في إحدى الدراسات، تم إطعام 11 شخصا 38 نوعا من الأطعمة الشائعة وطلب منهم تقييم الأطعمة بناء على مدى إشباعها. حصلت البطاطس على أعلى تصنيف للشبع من بينها جميعا.

قد تساعدك الأطعمة المشبعة على تنظيم الوزن أو إنقاصه، لأنها تخفف من الجوع .

التمر.. حديد وطاقة وفيتامينات يمنعها الاحتلال

نأتي إلى التمر الذي تمنع إسرائيل دخوله إلى غزة، وهو غذاء غني بالألياف ومضادات الأكسدة. فوائده الغذائية قد تدعم صحة الدماغ وتقي من الأمراض.

والتالي فوائد التمر الذي عبر منعه فإن إسرائيل تحرم أجساد الغزيين منها:

1- مغذيات متعددة

يتميز التمر بقيمته الغذائية الممتازة. ونظرا لأنه مجفف، فإن محتواه من السعرات الحرارية أعلى من معظم الفواكه الطازجة. يشبه محتواه من السعرات الحرارية محتواه من الفواكه المجففة الأخرى، مثل الزبيب والتين.

معظم السعرات الحرارية في التمر تأتي من الكربوهيدرات. أما الباقي، فهو من كمية قليلة جدا من البروتين. على الرغم من سعراته الحرارية، يحتوي التمر على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف.

حصة ١٠٠ غرام من تمر المجدول توفر العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: ٢٧٧

الكربوهيدرات: ٧٥ غراما

الألياف: ٧ غرامات

البروتين: ٢ غرام

البوتاسيوم: ١٥٪ من القيمة اليومية الموصى بها

المغنيسيوم: ١٣٪ من القيمة اليومية الموصى بها

النحاس: ٤٠٪ من القيمة اليومية الموصى بها

المنغنيز: ١٣٪ من القيمة اليومية الموصى بها

الحديد: ٥٪ من القيمة اليومية الموصى بها

فيتامين بي٦: ١٥٪ من القيمة اليومية الموصى بها

2- غني بالألياف

يعد الحصول على كمية كافية من الألياف أمرا مهما للصحة العامة. مع ما يقرب من 7 غرامات من الألياف في حصة 100 غرام.

يمكن للألياف أن تفيد صحة الجهاز الهضمي من خلال منع الإمساك. كما أنها تعزز حركة الأمعاء المنتظمة من خلال المساهمة في تكوين البراز.

3- التمر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض

يوفر التمر مضادات أكسدة متنوعة لها عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب ردود فعل ضارة في الجسم وتؤدي إلى الأمراض.

بالمقارنة مع أنواع مماثلة من الفاكهة، مثل التين والخوخ المجفف، يبدو أن التمر يحتوي على أعلى محتوى من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، الكاروتينات، وحمض الفينول.

4- التمر يعزز صحة الدماغ

قد يساعد تناول التمر على تحسين وظائف الدماغ. أظهرت الدراسات المخبرية أن التمر مفيد في خفض مؤشرات الالتهاب، مثل الإنترلوكين 6 (IL-6)، في الدماغ. ترتبط المستويات العالية من IL-6 بارتفاع خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات أخرى، أن التمر مفيد في تقليل نشاط بروتينات بيتا أميلويد، والتي يمكن أن تشكل لويحات في الدماغ.

5- محلي طبيعي

التمر مصدر للفركتوز، وهو نوع طبيعي من السكر موجود في الفاكهة.

ولهذا السبب، يتميز التمر بحلاوته الشديدة وطعمه الخفيف الذي يشبه الكراميل. وهو بديل صحي رائع للسكر الأبيض في الوصفات لما يوفره من عناصر غذائية وألياف ومضادات أكسدة.