ماذا تفعل إذا كنت تعاني من سلس البول؟

تفسد بعض العوارض الصحية حياة الأفراد وتجعلهم يترددون عند الخروج من المنزل أو ممارسة الأنشطة المعتادة، وأسوأ هذه العوارض تلك التي تتعلق بتسرب البول من المثانة رغما عن إرادة الإنسان.

يعاني ما يصل إلى 30% من كبار السن من سلس البول، وهو خروج البول دون قصد، وتنتشر هذه المشكلة بشكل أكبر بين النساء، وقد ارتفعت نسبة الرجال الذين يعانون من هذه المشكلة خلال العقد الماضي تقريبا. إليك ما يجب معرفته حول سلس البول ومتى يجب زيارة الطبيب.

ما الذي يسبب سلس البول؟

يوجد عدة أنواع من سلس البول، تعتمد إستراتيجيات العلاج على نوعه وشدّته، ومدى انزعاج المريض واعتلال صحته.

يحدث سلس البول الإلحاحي، وهو نوع شائع من سلس البول، عند الشعور بحاجة مفاجئة أو شديدة للذهاب إلى الحمام، ولكن البول يتسرب قبل أن يتمكن المريض من ذلك، عادة ما يكون سببه عامل مهيج يدفع المثانة إلى الانقباض في وقت لا ينبغي لها فيه ذلك، تشمل العوامل المهيجة القهوة والأطعمة الحارة والمحليات الصناعية.

ويحدث سلس البول الإجهادي عند العطس أو السعال أو الضحك، مما يزيد الضغط على المثانة، كما أن زيادة الوزن والإمساك يمكن أن يزيدا الضغط الكلي على المثانة.

تشبه المثانة الخزان الممتلئ بالبول طوال اليوم، غالبا ما يحدث التسرب عند انقباضها أو عند وجود ضغط شديد عليها.

يقول ستيفن سامرز، المدير الطبي لعيادة المسالك البولية للبالغين في جامعة يوتا هيلث في الولايات المتحدة لصحيفة واشنطن بوست الأميركية: "يتفاعل الجسم بتسريب القليل من البول لتقليل الضغط".

كيف تقي نفسك من سلس البول؟

تقول جينيفر مايلز توماس، الأستاذة المساعدة في جراحة المسالك البولية بكلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة: "ابدأ بإعطاء الأولوية لنمط حياة صحي بشكل عام".

يعد تناول الفواكه والخضروات جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي، وهي غنية بالألياف، مما يساعد على الوقاية من الإمساك، ومن المهم أيضا الحد من مهيجات المثانة، مثل القهوة (حتى منزوعة الكافيين).

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تساعد التمارين الرياضية في علاج سلس البول والحفاظ على صحة القلب، مما قد يقلل من الحاجة لمدرّات البول (التي قد تسبب التبول بكثرة). بالإضافة إلى ذلك يكون من الأسهل الذهاب إلى الحمام قبل حدوث التسريب عندما يكون وزن المريض صحيا.

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي المساعدة في تمارين كيجل والعلاج الطبيعي لقاع الحوض، مما يساعد في معالجة ضعف عضلات قاع الحوض (العضلات التي تدعم المثانة).

متى تجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كان المريض يعاني من سلس البول بشكل منتظم لأن النتائج تكون أفضل لمن يراجع الطبيب مبكرا.

قد يرغب الطبيب في استبعاد بعض الحالات مثل التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى، كما يرتبط انقطاع النفس النومي وداء السكري ومشاكل البروستاتا بسلس البول.

قد يصف أطباء المسالك البولية في بعض الحالات أدوية معينة لتقليل التسرب أو قد يقترحون إجراء جراحيا.