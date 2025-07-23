عصير الشمندر يخفض ضغط الدم لدى كبار السن

كشف باحثون في دراسة هي الأكبر من نوعها أن عصير الشمندر الغني بالنترات يسهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن من خلال تغيرات محددة في ميكروبيوم الفم لديهم.

والميكروبيوم الفموي عبارة عن تجمع معقد من الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش بشكل طبيعي في تجويف الفم.

ويشمل هذا الكم الميكروبي المناطق المختلفة في الفم، مثل الأسنان، واللثة، واللسان، والخدين. ويعمل الميكروبيوم الفموي كخط دفاع أول ضد الميكروبات الضارة التي تدخل الجسم عن طريق الفم.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة بيولوجيا الجذور الحرة والطب (Free Radical Biology and Medicine) في 3 يوليو/تموز الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وأظهرت أبحاث سابقة أن اتباع نظام غذائي غني بالنترات يمكن أن يخفض ضغط الدم، ومن ثم يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

والنترات ضرورية للجسم، وتستهلك كجزء طبيعي من نظام غذائي غني بالخضراوات.

وعندما شرب كبار السن جرعة مركزة من عصير الشمندر مرتين يوميا لمدة أسبوعين، انخفض ضغط دمهم وهو تأثير لم يلاحظ لدى المجموعة الأصغر سنا.

وتقدم الدراسة الجديدة أدلة على أن هذه النتيجة قد تكون ناجمة عن تثبيط البكتيريا الضارة المحتملة في الفم.

ويمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين البكتيريا الفموية المفيدة والضارة إلى تقليل تحويل النترات (المتوفرة بكثرة في الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات) إلى أكسيد النتريك.

ويعد أكسيد النتريك ضروريا لسلامة الأوعية الدموية، ومن ثم تنظيم ضغط الدم.

الشمندر غني بالنترات

صرحت البروفيسورة آني فانهاتالو، مؤلفة الدراسة من جامعة إكستر: "نعلم أن اتباع نظام غذائي غني بالنترات له فوائد صحية، وأن كبار السن ينتجون كمية أقل من أكسيد النتريك الخاص بهم مع تقدمهم في السن. كما أنهم يميلون إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يرتبط بمضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

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وأضافت أن "تشجيع كبار السن على تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالنترات يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة على المدى البعيد. والخبر السار هو أنه إذا كنت لا تحب الشمندر، فهناك العديد من البدائل الغنية بالنترات مثل السبانخ والجرجير والشمر والكرفس والكرنب".

وشملت الدراسة 39 بالغا تقلّ أعمارهم عن 30 عاما، و36 بالغا في الستينيات والسبعينيات من العمر من خلال منشأة الأبحاث السريرية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الصحية في إكستر.

وقضت كل مجموعة أسبوعين في تناول جرعات منتظمة من عصير الشمندر الغني بالنترات، وأسبوعين في تناول نسخة وهمية من العصير منزوعة النترات.

واستخدم الفريق طريقة تسلسل الجينات البكتيرية لتحليل البكتيريا الموجودة في الفم قبل كل حالة وبعدها.

وفي كلتا المجموعتين، تغير تكوين الميكروبيوم الفموي بشكل ملحوظ بعد شرب عصير الشمندر الغني بالنترات، ولكن هذه التغيرات اختلفت بين الفئات العمرية الأصغر والأكبر.

وشهدت الفئة العمرية الأكبر انخفاضا ملحوظا في بكتيريا الفم بريفوتيلا بعد شرب العصير الغني بالنترات، وزيادة في نمو البكتيريا المعروفة بفوائدها الصحية مثل النيسرية.

كان متوسط ضغط الدم لدى المجموعة الأكبر سنا أعلى في بداية الدراسة، وقد انخفض بعد تناول عصير الشمندر الغني بالنترات، ولكن ليس بعد تناول مكمل الدواء الوهمي.

وقال البروفيسور آندي جونز، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة إكستر، إن هذه الدراسة "تظهر أن الأطعمة الغنية بالنترات تغير ميكروبيوم الفم بطريقة قد تقلل الالتهاب، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم لدى كبار السن. وهذا يمهد الطريق لدراسات أوسع نطاقا لاستكشاف تأثير عوامل نمط الحياة والجنس البيولوجي في كيفية استجابة الناس لمكملات النترات الغذائية".