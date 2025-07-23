الحكومة الغانية ترفع ميزانية اللقاحات بنسبة 46%

أعلنت الحكومة الغانية تسديد مبلغ 24.5 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي "GAVI"، في خطوة تهدف إلى ضمان الإمداد المنتظم للقاحات الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الحيوي.

وكشف وزير الصحة كوابينا مينتاه أكاندوه، خلال تقديم تقرير نصف سنوي لأداء القطاع الصحي، أن الحكومة رفعت ميزانية اللقاحات بنسبة 46% هذا العام، مؤكدا أن السداد الفوري سيحدّ من النقص المتكرر الذي أدّى سابقا إلى تفشّي أمراض يمكن الوقاية منها.

وأوضح الوزير أن مئات آلاف الجرعات ستصل البلاد بحلول أغسطس/آب المقبل، معتبرا أن "الاستثمار في صحة أطفالنا اليوم هو تأمين لغد غانا"، في إشارة إلى البُعد الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار في الصحة العامة.

وفي سياق أوسع، أعلن أكاندوه التزام الحكومة بتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات، عبر شراكات تجمع المعهد الوطني للقاحات والهيئة التنظيمية وشركات صناعية، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرات المحلية.

ولفت إلى أن أحد الشركاء من القطاع الخاص حصل على ترخيص لإنتاج مصل مضاد لسموم الأفاعي، في خطوة وصفها بالمفصلية لنقل غانا من موقع "المستهلك" إلى موقع "المنتِج" في الصناعات الحيوية.