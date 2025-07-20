ما القصور الوريدي المزمن الذي شخص به ترامب؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شُخِّص بقصور وريدي مزمن (Chronic Venous Insufficiency) بعد خضوعه لتقييم طبي لتورم في أسفل الساق وكدمات في اليد.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الخميس 18 يوليو/تموز الجاري بأن التشخيص جاء بعد أن عانى الرئيس من انزعاج خفيف في ساقيه على مدى عدة أسابيع.

فما القصور الوريدي المزمن؟ وهل هي حالة خطِرة؟ وكيف تؤثر على صحة المصاب بها؟

قال توماس مالدونادو، المدير الطبي لمركز الانصمام الخثاري الوريدي في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة لصحيفة واشنطن بوست: "القصور الوريدي المزمن ليس خطِرا في حد ذاته، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد إذا ترك دون علاج، مثل التقرحات وتورم الساق الشديد الذي قد يكون منهكا للغاية لبعض الأشخاص".

ما القصور الوريدي المزمن؟

يحدث القصور الوريدي المزمن عندما يكون هناك ضغط مرتفع في الأوردة، وهي الأوعية الدموية التي تعيد الدم من الجسم إلى القلب. ويتطور القصور الوريدي المزمن عندما تتعطل صمامات أوردة الساق، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين.

وأضاف مالدونادو، أن الأوردة تحتوي على صمامات أحادية الاتجاه تمنع الدم من التدفق للخلف، ولكن الضغط يمكن أن يتسبب في إضعاف الصمامات وتسربها، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين. وقال: "إنها صمامات صغيرة دقيقة، تشبه المناديل الورقية الصغيرة، صمامات أحادية الاتجاه، تلتقط الدم أثناء محاولته الارتداد إلى الكاحلين".

ما أعراض القصور الوريدي المزمن؟

قالت تشلسي دورسي، مديرة عيادة الأوردة في كلية الطب بجامعة شيكاغو، إن أعراض القصور الوريدي المزمن تشمل الألم أو الخفقان أو الشعور بالتعب في الساقين. وأضاف الخبراء أن التورم وتغير لون الجلد والدوالي من العلامات الأخرى.

وقالت أليشا أوروبالو، جراحة الأوعية الدموية في نورثويل هيلث وأستاذة الجراحة في كلية زوكر للطب بجامعة هوفسترا في الولايات المتحدة: "تصبح الصمامات غير كفوءة، ثم بمرور الوقت تتسرب خلايا الدم الحمراء من الأوردة إلى الجلد، ويتحول لونها من الأحمر إلى البني بفعل أكسدة الهواء مما يضفي على الجلد لونا داكنا" ويصبح دائما.

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وأضافت أليشا أنه يمكن اكتشاف الحالة بالموجات فوق الصوتية، والتي تسمى دراسة الارتجاع الوريدي، والتي تقيّم "عدم كفاءة الأوردة".

هل القصور الوريدي المزمن خطر؟

صرحت تشلسي، أن القصور الوريدي المزمن ليس خطِرا عند معظم الناس، ولكن "في بعض المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الحالة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد أو قد يصابون بقرح يصعب شفاؤها". وأضافت أن هذه الحالة تعرّض بعض الأشخاص أيضا لخطر متزايد للإصابة بجلطات الدم.

وقالت أليشا، إن القصور الوريدي المزمن قد يكون أيضا مؤشرا على مشاكل في القلب أو الكلى أو الكبد لدى بعض الأشخاص. وأضافت: "الأوردة تعيد الدم إلى القلب، وأي نوع من الانسداد أو الضغط على المنطقة قد يسبب أو ينشئ مشكلة تدفق ارتجاعي". ووضحت أنه عندما لا يتمكن الدم من العودة إلى القلب فقد "يسبب ضغطا على الأوردة السليمة ويسبب مرضها".

ما عوامل خطر القصور الوريدي المزمن؟

قال مالدونادو: "هناك عامل وراثي كبير في هذا الأمر، إن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، وبالدوالي، بسبب التاريخ العائلي. وتزداد هذه الحالة انتشارا مع تقدم العمر".

وأضاف مالدونادو: "إنها حقا واحدة من تلك الأمراض الخبيثة التي يمكن أن تتسلل إلى الجسم مع تقدمنا في العمر".

كما أن الحوامل والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة.

وقالت أليشا، إن الأشخاص الذين يقفون كثيرا أثناء العمل، مثل الممرضات والأطباء والمعلمين، أو أولئك الذين يجلسون فترات طويلة، مثل سائقي الحافلات، "أكثر عرضة للإصابة بالقصور الوريدي. وهذا يمكن أن يسبب أيضا، مع قلة الحركة، جلطات دموية".

وأضافت أن تاريخ الإصابة بجلطات الدم يمكن أن يتلف هذه الصمامات، ثم يؤدي لاحقا إلى هذا القصور الوريدي المزمن.

وقالت أليشا: "يعاني معظم الناس من هذه التغيرات على مدى عقود. إنها لا تحدث فجأة".

ما علاج القصور الوريدي المزمن؟

يقول الخبراء إن الاستخدام المنتظم للجوارب الضاغطة، ورفع الساق، وممارسة الرياضة، وفقدان الوزن، يمكن أن يساعد في علاج هذه الحالة.

قالت دورسي: "في الحالات التي تؤثر فيها أعراض الشخص على جودة حياته، قد تكون بعض الإجراءات البسيطة فعالة لإغلاق أوردة الساقين التي لا تعمل جيدا، في محاولة لإعادة توجيه تدفق الدم إلى مسار أكثر كفاءة".

وأكدت أليشا أهمية الفحص المبكر، إذا ظهرت على الشخص أعراض مثل الألم، أو الخدر، أو الوخز، أو الثقل، أو التعب بالنسبة للساقين، قالت إنه يمكنهم "السؤال عما إذا كانت جوارب الضغط مناسبة لهم أو ما إذا كانوا بحاجة إلى فحص بالموجات فوق الصوتية لاحقا".

وأضافت: "يلعب نمط الحياة دورا مهما حيث إن اتباع نمط حياة صحي كممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب قلة الحركة لفترات طويلة، يمكن أن يساعد في الوقاية من القصور الوريدي المزمن أو إدارته أيضا".