هل يشكل الإفراط في تناول فيتامين ب 6 خطرا؟ 3 أعراض لا ينبغي تجاهلها

أقرت الهيئة التنظيمية الأسترالية للأدوية بأنها قللت من تقدير الآثار الجانبية الناجمة عن الإفراط في تناول مكملات فيتامين ب 6 التي تشمل تلف الأعصاب، وأنها قد تكون أكثر انتشارا مما تعتقد.

كما صرح أخصائي علم الأمراض ديفيد كانوفسكي من أستراليا لشبكة "إيه بي سي" الأسترالية أن 4.5% من العينات التي تم فحصها في جميع أنحاء أستراليا في شهر مايو/أيار الماضي أظهرت نتائج جازمة بأن أصحابها معرضون بشدة للإصابة بتلف الأعصاب، وفقا بصحيفة الإندبندنت البريطانية.

فما مكملات فيتامين ب 6؟ وكيف يمكن أن تكون سامة؟ وما الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟

ما فيتامين ب 6؟

يعد فيتامين ب 6، المعروف أيضا باسم البيريدوكسين (pyridoxine)، فيتامين أساسي يذوب في الماء ويحتاجه الجسم للعديد من الوظائف الحيوية، حيث يشارك في عمليات أيض البروتينات والكربوهيدرات والدهون في الطعام، ويوفر الطاقة للجسم. كما أنه يلعب دورا في صحة الجهاز العصبي، فهو مهم لإنتاج النواقل العصبية، التي تحافظ على وظائف الدماغ.

ويقدم فيتامين ب 6 الدعم لجهاز المناعة فهو يساعد في تكوين الأجسام المضادة التي تحارب العدوى، كما يعد ضروريا لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم المختلفة.

ويعتقد أن مكملات فيتامين ب 6 تساعد النساء أثناء الحمل في تقليل الشعور بالغثيان المرتبط بالمراحل المبكرة من الحمل، كما أنها تساعد بعض النساء في التخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وهي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تظهر عند النساء في الفترة القريبة من الدورة الشهرية.

وبصورة عامة، لا يحتاج معظم الناس إلى تناول مكملات فيتامين ب 6، وذلك لأن الجسم لا يحتاج كميات كبيرة منه، فاحتياجات معظم البالغين تتراوح بين 1.3 و1.7 مليغرام يوميا، ويمكن مد الجسم بما يكفي منه عند تناول اللحوم والفواكه والخضروات.

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تباع مكملات فيتامين ب 6 دون وصفة طبية في الصيدليات بجرعة يومية تتراوح بين 5 و200 مليغرام، والتي تفوق الاحتياجات اليومية بكثير. لذا تقترح إدارة السلع العلاجية الأسترالية (the Therapeutic Goods Administration) تقييد بيعها في الصيدليات، ومنع صرفها دون استشارة طبية.

ماذا يحدث عند تناول جرعة زائدة من فيتامين ب 6؟

عند تناول جرعة زائدة من فيتامين ب 6، يطرح الفائض في البول في معظم الحالات، ولن تظهر أي آثار جانبية، ولكن عند أخذ جرعات كبيرة على الأمد الطويل يمكن أن يكون ذلك مضرا.

ويعد اعتلال الأعصاب المحيطية من الآثار الجانبية التي تثير قلق المختصين، حيث يحدث تلف في الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي. وينتج عن ذلك ألم أو تنميل أو ضعف، عادة في اليدين والقدمين.

تختفي الأعراض الجانبية بمجرد التوقف عن تناول المكمل، في معظم الحالات المبلغ عنها، ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص لمرور 3 أشهر إلى عامين قبل أن يشعروا بتحسن تام.

وهناك أدلة متزايدة على أن الجرعات العالية التي تتجاوز 50 مليغرام يوميا وعلى الأمد الطويل يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة. حيث صدر تقرير عام 2023 عن رجل عانى من اعتلال عصبي نتيجة تناوله مكملات غذائية متعددة تحتوي على جرعة يومية مجمّعة مقدارها 95 مليغراما من فيتامين ب 6.

ووصف تقرير آخر 7 حالات اعتلال عصبي مرتبطة بتناول مشروبات الطاقة التي تحتوي على فيتامين ب 6.

وكشفت التقارير المقدمة إلى إدارة السلع العلاجية الأسترالية عن وجود 174 حالة اعتلال عصبي مرتبطة باستخدام مكملات فيتامين ب 6 منذ عام 2023.

ما يجب فعله عند تناول فيتامين ب 6

ينصح الأشخاص الذين يتناولون جرعة 50 مليغراما أو أكثر من فيتامين ب 6 يوميا وبانتظام، ولمدة تتجاوز 6 أشهر، أن يخضعوا لمراقبة طبية، ويناقشوا استمرارية تناوله مع طبيب.

يجب الحذر من هذه الآثار الجانبية المرتبطة بالاعتلال العصبي: