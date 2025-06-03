مصادر طبية: 41% من مرضى الفشل الكلوي في غزة استشهدوا

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة أمس الاثنين بأن 41% من مرضى الفشل الكلوي استشهدوا منذ بداية الحرب في ظل تعذر حصولهم على الغسيل الكلوي نتيجة تدمير المرافق الصحية وتعطل الخدمات الطبية الأساسية.

وأشارت المصادر إلى أن مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى الواقع شمالي قطاع غزة خرج عن الخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وكان يعد من المراكز الرئيسية التي تقدم الرعاية لمئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي.

وقالت المصادر إن غياب المراكز التخصصية في شمالي القطاع يعقّد الوضع الصحي للمرضى الذين يعتمدون على الغسيل المنتظم، وسط تحذيرات من تدهور أكبر في حال عدم إعادة تشغيل هذه المرافق أو توفير بدائل عاجلة.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من انهيار شبه كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والمستلزمات الطبية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من 30% من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيا، في حين يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية، خاصة تلك المخصصة للأمراض المزمنة.

وتواجه الفئات الضعيفة، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي، صعوبات متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية في ظل إغلاق المعابر وغياب الإمكانيات اللوجستية لنقل المرضى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

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وكانت منظمات أممية قد حذرت مرارا من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي، وتزايد أعداد الضحايا بين المدنيين نتيجة عدم توفر الخدمات الطبية الطارئة أو التخصصية.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.