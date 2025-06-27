كيف تواجه الدوار بعد السباحة؟

يشعر الكثيرون بالدوار بعد ممارسة السباحة. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهة الدوار؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضح طبيب القلب الألماني فيليكس بوست أن سبب الشعور بالدوار بعد ممارسة السباحة يكمن في ضغط الماء؛ حيث يزداد ضغط الماء مع عمقه ويدفع الدم من الأجزاء العميقة من الجسم إلى الأجزاء العلوية.

وعند مغادرة الماء، يُعيد الجسم توزيع الدم؛ فما كان يُدفع سابقا إلى الجزء العلوي من الجسم والرأس، يعود الآن إلى الساقين والحوض. ويمكن أن تؤثر إعادة التوزيع هذه على ضغط الدم، فينخفض حينها.

ويتفاعل الجسم بزيادة معدل ضربات القلب. ومع ذلك إذا لم يحدث هذا التكيف بالسرعة الكافية، فقد يؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية على المدى القصير، بما في ذلك الشعور بالدوار.

مغادرة المياه ببطء

ولتجنب الدوار، أوصى الدكتور بوست بمغادرة المياه ببطء؛ فبهذه الطريقة لا يتجمع الدم فجأة، كما يتوفر للقلب وقت أطول لضبط دورته الدموية.

ومن المهم أيضا المشي بضع خطوات بعد ممارسة السباحة، وذلك لتنشيط الدورة الدموية.

أسلوب السباحة

كما أن أسلوب السباحة يلعب دورا مهما في تجنب الدوار؛ حيث إنه عند الاستلقاء أفقيا قدر الإمكان في الماء أثناء السباحة، سيتم دفع دم أقل من الساقين نحو الصدر.

وفي حالة ممارسة رياضة الركض المائي أو الجمباز المائي، فمن الأفضل أداء التمارين في الماء في وضع أفقي قدر الإمكان، على سبيل المثال باستخدام عوامة السباحة.