الساركوما سرطان عدواني لم تسمع به من قبل

تهيمن سرطانات مثل سرطان الثدي والرئة والبروستات على النقاشات العامة، ولكن هناك سرطانات أقل شهرة بكثير، ولكنها عدوانية بنفس القدر، أحد هذه السرطانات هو الساركوما.

يعد الساركوما أحد أصعب أنواع السرطانات في التشخيص والعلاج، ويشكل تهديدا كبيرا للمصابين به، ومع اقتراب شهر التوعية بالساركوما في يوليو/ تموز من كل عام، يتحول التركيز إلى هذا المرض المغمور.

يختصر مصطلح الساركوما مجموعة معقدة تتكون من أكثر من 70 نوعا مختلفا من السرطانات التي تنشأ من الأنسجة التي تكوّن أعضاء الجسم، بغض النظر عن موقعها.

وتشكل هذه السرطانات النادرة ما نسبته 1–2% من سرطانات البالغين على مستوى العالم، وتمثل 6–15% من سرطانات الأطفال (أقل من 15 عاما) و11% من سرطانات المراهقين والشباب (من 15 إلى 29 عاما) وفقا للدراسات.

ما الساركوما؟

تقول الممرضة هيلين سترادلينغ لصحيفة الإندبندنت البريطانية: "فيما يتعلق بسرطان الثدي والرئة والأمعاء، من الواضح جدا مصدرها، بينما لا تشير كلمة ساركوما إلى أي شيء. الساركوما هي سرطانات تصيب الأجزاء التي تكوّن الجسم، مثل الأعصاب والعظام والأوعية الدموية والخلايا الدهنية".

ترأس هيلين المنتدى الوطني للساركوما في المملكة المتحدة، وهو مجموعة مخصصة للخبراء في المجال الصحي الذين يعملون مع مرضى الساركوما.

هناك أنواع فرعية عديدة من الساركوما، ولكنها تصنّف عموما إلى فئتين رئيسيتين، توضّح هيلين: "الأنواع الرئيسية هي ساركوما العظام وساركوما الأنسجة الرخوة، وأكثر ساركومات الأنسجة الرخوة شيوعا هي أورام السدى المعدية المعوية، والساركوما الشحمية، والساركوما العضلية الملساء، وفي ساركوما العظام، فإن الساركوما العظمية وساركوما يوينغ هما الأكثر شيوعا".

ما أعراض الإصابة بالساركوما؟

تشير هيلين إلى أن "العلامة الرئيسية لساركوما الأنسجة الرخوة هي ظهور كتلة متغيرة أو متنامية. الكتل الحميدة شائعة جدا، ولكن على أي شخص يعاني من كتلة في الأنسجة الرخوة في أي مكان من الجسم تنمو وتتغير أن يجري فحصا لها".

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ويشكل ألم أو تورم العظام العرض الرئيسي لساركوما العظام، ويميل للتفاقم ليلا.

تؤكد هيلين: "هناك العديد من أسباب آلام المفاصل والعظام، ولكن إذا كنت تعاني من ألم في العظام لا يمكن إرجاعه إلى أي نوع من الإصابات، ولا يخف بمسكنات الألم أو ما شابه، ويستيقظ الألم ليلا، فهذه علامة تحذيرية".

وتبين هيلين أن أورام الجهاز الهضمي أكثر صعوبة بعض الشيء، لأنه نادرا ما يرى أي شيء منها، ومن المرجح أن تظهر بعلامات أكثر دقة مثل الانتفاخ أو وجود دم في القيء أو البراز.

كيف يتم تشخيص الساركوما؟

تقول هيلين: "عادة ما يبدأ الأمر بزيارة طبيب عام أو أخصائي علاج طبيعي أو ممرضة، وفي كثير من الأحيان يكون مجرد كتلة من الأنسجة الرخوة تنمو أو ألم في العظام".

في حالة ساركوما الأنسجة الرخوة، يتم البدء عادة بالموجات فوق الصوتية، وفي حالة ساركوما العظام فيبدأ بالأشعة السينية. إذا كان هناك أي قلق من احتمالية وجود شيء أكثر خطورة، يخضع المريض لفحص بالرنين المغناطيسي، وبمجرد إجراء فحص الرنين المغناطيسي، يجب أخذ خزعة، نظرا لوجود العديد من الأنواع الفرعية المختلفة التي يساعد تحديدها على اختيار العلاج المناسب.

كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، يمكن اكتشاف الساركوما في مراحل مختلفة، ويكون علاجها أسهل بكثير إذا تم اكتشافها مبكرا قبل انتشارها.

تمثل الجراحة العلاج الأساسي للساركوما، سواء ساركوما الأنسجة الرخوة أو ساركوما العظام، ويكون منها الهدف هو إزالة الورم، مع جزء من الأنسجة السليمة لتقليل خطر عودة السرطان، ويمكن علاج الساركوما أيضا بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وغالبا ما يكون ذلك بالتزامن مع الجراحة.