صحة|أوروبا

كيس اللثة يستلزم استشارة الطبيب فورا

أوضح طبيب تركي أن عامل التوتر له تأثيرعلى تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، بالإضافة إلى تأثيره على العديد من الأجهزة الأخرى في الجسم. وأفاد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والفك في جامعة "سلجوق" التركية، الدكتور أرجان درمش، في تصريح للأناضول اليوم السبت، أنه لابد من العناية بالفم، ونظافة الأسنان منذ سنوات الطفولة، غير أن التوتر يعد أحد العوامل التي تكون سببا في تسوس الأسنان، وأمراض اللثة.
ينبغي زيارة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن لأن الكيس قد يؤدي إلى تخلخل الأسنان وتشوه عظم الفك (الأناضول)
23/6/2025

قالت عيادة كاريه لطب الأسنان في مدينة كولونيا الألمانية إن الكيس الذي يظهر في اللثة أو عظم الفك يسبب ألما شديدا ويستلزم علاجه فورا.

وأوضحت العيادة أن سبب ظهور الكيس في اللثة أو عظم الفك غالبا ما يرجع إلى وجود التهاب في منطقة الفك، مشيرة إلى أنه غالبا ما لا تتم ملاحظة كيس اللثة إلا عندما يكبر ويضغط على العصب، مما يسبب ألما شديدا.

تخلخل الأسنان وتشوه الفك

وينبغي زيارة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن، نظرا لأنه في المراحل المتقدمة قد يؤدي الكيس إلى تخلخل الأسنان وتشوه عظم الفك، كما أن كسور عظم الفك لا يمكن استبعادها إذا زاد حجم الكيس بشكل مفرط.

وإذا أكدت الأشعة السينية التشخيص فسيزيل طبيب الأسنان الكيس تحت التخدير الموضعي، وفي بعض الحالات قد تتطلب الأكياس الكبيرة حشوا لاحقا بمواد بديلة للعظام.

وعادة ما يستغرق تجدد عظم الفك بالكامل سنوات عدة، وحتى لو لم تظهر على المريض أي أعراض خلال هذه الفترة يُنصح بإجراء فحوصات دورية، إذ قد يتكرر ظهور الأكياس.

المصدر: الألمانية

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