كيس اللثة يستلزم استشارة الطبيب فورا

قالت عيادة كاريه لطب الأسنان في مدينة كولونيا الألمانية إن الكيس الذي يظهر في اللثة أو عظم الفك يسبب ألما شديدا ويستلزم علاجه فورا.

وأوضحت العيادة أن سبب ظهور الكيس في اللثة أو عظم الفك غالبا ما يرجع إلى وجود التهاب في منطقة الفك، مشيرة إلى أنه غالبا ما لا تتم ملاحظة كيس اللثة إلا عندما يكبر ويضغط على العصب، مما يسبب ألما شديدا.

تخلخل الأسنان وتشوه الفك

وينبغي زيارة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن، نظرا لأنه في المراحل المتقدمة قد يؤدي الكيس إلى تخلخل الأسنان وتشوه عظم الفك، كما أن كسور عظم الفك لا يمكن استبعادها إذا زاد حجم الكيس بشكل مفرط.

وإذا أكدت الأشعة السينية التشخيص فسيزيل طبيب الأسنان الكيس تحت التخدير الموضعي، وفي بعض الحالات قد تتطلب الأكياس الكبيرة حشوا لاحقا بمواد بديلة للعظام.

وعادة ما يستغرق تجدد عظم الفك بالكامل سنوات عدة، وحتى لو لم تظهر على المريض أي أعراض خلال هذه الفترة يُنصح بإجراء فحوصات دورية، إذ قد يتكرر ظهور الأكياس.