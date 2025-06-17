اعتماد دواء مونجارو لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي في أستراليا

وافقت إدارة السلع العلاجية الأسترالية (Therapeutic Goods Administration) على دواء "مونجارو" -الذي يستخدم لإنقاص الوزن- لعلاج انقطاع النفس النومي، وهو حالة يتوقف فيها التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم.

وأشارت إدارة السلع العلاجية، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إلى إمكانية استخدام "مونجارو" لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي المتوسط ​​إلى الشديد لدى البالغين المصابين بالسمنة ولديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى (يحسب هذا المؤشر عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر).

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الدواء نفسه لعلاج انقطاع النفس النومي العام الماضي.

تزيد السمنة من خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي عن طريق تراكم الدهون حول الرقبة، مما يضيّق مجرى الهواء ويؤثر على التنفس أثناء النوم. فكيف يمكن لهذا الدواء، المستخدم بشكل شائع للتحكم في الوزن ولحالات مثل داء السكري من النوع الثاني، أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي؟

ما انقطاع النفس النومي؟

يصيب انقطاع النفس الانسدادي النومي ما يقرب من مليار شخص في أنحاء العالم. ويتميز بانغلاق متكرر للمجرى الهوائي أثناء النوم (يسمى انقطاع النفس)، يمكن أن تكون هذه الانسدادات جزئية أو كاملة، مما يعني أن التنفس قد يصبح سطحيا أو يتوقف تماما.

ويتسبب الانسداد المتكرر في حصول المريض على نوم متقطع، ويعطل انسداد مجرى الهواء تدفق الأكسجين إلى الجسم، الأمر الذي يجهد القلب ويسهم في زيادة خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية والأيض، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

تعد السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لانقطاع النفس الانسدادي النومي، حيث يعاني حوالي 80% من المصابين بهذه الحالة من السمنة. في الواقع، ترتبط السمنة وانقطاع النفس النومي ارتباطا ثنائي الاتجاه، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، والعكس صحيح.

إعلان

يمكن أن يسهم انقطاع النفس النومي في زيادة الوزن عن طريق خلل الهرمونات التي تنظم الجوع (الغريلين) وإشارات الشبع (الليبتين)، مما يصعّب الحفاظ على وزن صحي ويسهّل اكتساب الوزن بمرور الوقت، فيؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة إذ تفاقم كل حالة الأخرى.

يعدّ فقدان الوزن جزءا أساسيا من علاج انقطاع النفس النومي. فهو يساعد على تقليل شدة الأعراض، كما يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية التي قد تنشأ نتيجة له. ومع ذلك، غالبا ما يكون تحقيق فقدان الوزن والحفاظ عليه من خلال تغييرات نمط الحياة أمرا صعبا.

يعدّ جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (continuous positive airway pressure) العلاج الأول لإدارة انقطاع النفس النومي المتوسط ​​إلى الشديد. فهو يوصل تيارا ثابتا من الهواء المضغوط عبر قناع للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم، مما يثبّت التنفس ويحسّن جودة النوم.

وعلى الرغم من فاعليته، يجد كثيرون جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر غير مريح أو غير جذاب أو صعب الاستخدام بانتظام، مما قد يعني أن الناس لا يلتزمون به دائما.

كيف يمكن أن يساعد مونجارو الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي؟

يعمل تيرزيباتيد (المادة الفعالة في دواء مونجارو) عن طريق محاكاة مستقبلين هرمونيين في الأمعاء، هما الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (continuous positive airway pressure) والببتيد الأنسولينوتروبي المعتمد على الجلوكوز (glucose-dependent insulinotropic polypeptide).

يلعب هذان الهرمونان دورا رئيسيا في تنظيم شهيتنا، وكمية الطعام التي نتناولها، ومستويات السكر في الدم. يفرز الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 والأنسولينوتروبي المعتمد على الغلوكوز بشكل طبيعي في الجسم عند تناول الطعام، ولكن من خلال محاكاة آثارهما يتيح تيرزيباتيد للأشخاص الشعور بالشبع مع وجبات أصغر.

في دراسة أجريت على 469 شخصا يعانون من السمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي المتوسط ​​إلى الشديد، ارتبط عام واحد من العلاج بتيرزيباتيد بانخفاض شدة انقطاع النفس النومي بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بانخفاض بنسبة 3% لدى الأشخاص الذين تلقوا علاجا وهميا.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأدلة ارتباط تيرزيباتيد بتحسينات في العديد من المؤشرات الصحية الرئيسية، كتقليل الالتهاب الجهازي، وتعزيز حساسية الإنسولين، وانخفاض ضغط الدم. قد تحسّن هذه التغييرات وظائف الجهاز التنفسي، وتساعد في الحماية من مضاعفات القلب والأوعية الدموية والأيض، وهي نتائج شائعة لانقطاع النفس النومي غير المعالج.

هل هناك أي آثار جانبية؟

في حين أن دواء مونجارو قد يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، إلا أن الآثار الجانبية المعدية المعوية شائعة نسبيا مع هذا الدواء.

يمكن أن تشمل هذه الآثار الغثيان، والقيء، والإسهال، والإمساك، وفقدان الشهية. عادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية مع اعتياد الشخص على الدواء، وأبلغ بعض المرضى أيضا عن مشاكل في المرارة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، هناك اهتمام بدواء مونجارو كعلاج لانقطاع النفس النومي، إذ يوفر الخيار الدوائي الأول لحالة اعتمدت تقليديا على العلاجات الميكانيكية مثل أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر.

إعلان

ومن المهم الإشارة إلى أن مونجارو موصى به للاستخدام لدى مرضى السمنة، وليس جميع مرضى انقطاع النفس النومي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يعاني بعض المرضى من بنية هيكلية ضيقة، أو مشكلات في مجرى الهواء العلوي، مثل كبر حجم الحنك الرخو الذي قد يقلل من مساحة مجرى الهواء ويجعله أكثر عرضة للانسداد أثناء النوم. ففي انقطاع النفس الانسدادي النومي، بالنسبة لهؤلاء المرضى قد تكون هناك حاجة لخيارات علاجية غير دوائية، مثل أجهزة تقدم الفك السفلي (أجهزة فموية تحرك الفك السفلي للأمام وتبقي مجرى الهواء مفتوحا) وجراحة مجرى الهواء العلوي، وذلك لإدارة الحالة بفاعلية.