آثار جانبية خطيرة تصيب 14 شخصا بسبب حقن البوتوكس

أبلغ عدد من المرضى في شمال إنجلترا عن معاناتهم من مشاكل مثل تدلي الجفون الشديد، وازدواج الرؤية، وصعوبة البلع، وتلعثم الكلام، والخمول بعد استخدامهم لحقن سم البوتولينوم.

تستخدم مادة سم البوتولينوم -وأشهر أسمائها التجارية بوتوكس– عادة لشل عضلات الوجه بهدف تقليل التجاعيد.

وحذّر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة من مضاعفات البوتوكس التي قد تؤدي إلى الشلل، ودقّوا ناقوس الخطر بشأن العواقب المروعة وفقا لخبر نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية في 13 يونيو/حزيران الماضي.

ورغم أن سبب هذه الحالات لا يزال قيد التحقيق، فإنه يعتقد أنها مرتبطة بعدوى بكتيرية تسبب الشلل، تسمى التسمم الوشيقي (botulism)، بعد العلاج التجميلي.

وأفاد مسؤولو الصحة بأنه تم الإبلاغ عن الحالات الـ14، من مقاطعة دورهام ودارلينغتون في المملكة المتحدة، في الأيام والأسابيع التي تلت الحقن.

وصرحت وكالة الأمن الصحي البريطانية (The UK Health Security Agency) بأنه لا يعتقد حاليا أن المنتج المستخدم ملوث، وهو عامل معروف بزيادة خطر الإصابة بالتسمم الوشيقي من الحقن.

ونصح المسؤولون الأطباء بالحذر من التسمم الوشيقي لدى الأشخاص الذين خضعوا مؤخرا لإجراءات تجميلية حتى يتمكنوا من الحصول على العلاج المناسب، والذي يشمل تلقي مضاد للسموم.

تصريحات من الشركة

صرحت الدكتورة جوان دارك، مستشارة حماية الصحة في وكالة الأمن الصحي البريطانية: "التسمم الوشيقي عدوى نادرة، لكنها قد تكون خطيرة، ويحدث بسبب السموم التي تنتجها بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم. هذه السموم (وليس البكتيريا) هي المكون النشط في البوتوكس والمنتجات المماثلة".

صرحت شركة أليرجان إستيتكس (Allergan Aesthetics)، مالكة العلامة التجارية ومصنّعة البوتوكس، بأنها "على دراية بالتقارير الأخيرة التي تشير إلى حالات تسمم وشيقي مشتبه بها لدى مرضى في مقاطعة دورهام ودارلينغتون ممن تلقوا حقنا بمنتج يشار إليه باسم بوتوكس".

إعلان

وأضافت: "التحقيقات جارية، وشركة أليرجان إستيتكس تتعاون مع السلطات المحلية".

وأضافت أماندا هيلي، مديرة الصحة العامة في مقاطعة دورهام: "نعمل بشكل وثيق مع زملائنا في هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة للتحقيق في المنتج سبب هذه الآثار الجانبية، ولضمان اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تفاقم الوضع الصحي".

تكون حقن سم البوتولينوم آمنة عند استخدامها من قبل طبيب مدرّب. ولكن إذا أعطيت السموم بشكل غير صحيح، فقد تسبب أعراضا مثل الضعف وصعوبة التنفس والبلع.