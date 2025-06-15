وزارة البيئة القطرية تؤكد أن مستويات الإشعاع في الدولة طبيعية

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أن مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية بدولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها تتابع بدقة وعلى مدار الساعة مستويات الإشعاع من خلال شبكات الرصد الإشعاعي البرية والبحرية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث إن البيانات الصادرة عنها تبين استقرار الوضع الإشعاعي في البيئة المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنها دشنت مؤخرا شبكة وطنية متقدمة للرصد الإشعاعي، تعمل على مدار الساعة وتغطي كافة مناطق الدولة، بهدف الرصد المبكر للإشعاعات في حالات ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي.