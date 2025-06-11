التحذيرات الطبية من أن الزبدة تؤثر على صحة القلب.. ليست دقيقة

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين من جامعة بوسطن الأميركية، أن التحذيرات الطبية التي سادت لعقود، من أن الدهون المشبعة مثل الزبدة تؤثر على صحة القلب وتزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لم تكن دقيقة.

وشملت الدراسة، التي نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، نحو 2500 رجل وامرأة فوق سن الـ30، وتمت متابعتهم على مدى سنوات، وتم رصد أنماطهم الغذائية وحالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب، في محاولة لفهم العلاقة بين استهلاك الزبدة أو السمن النباتي وصحة القلب.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن تناول ما لا يقل عن 5 غرامات من الزبدة يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبا، يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 31 بالمئة، كما تبين أن الزبدة ترفع مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، وتسهم في خفض الدهون الضارة المعروفة بتسببها في انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتتعارض هذه النتائج مع توصيات غذائية سادت لعقود، استندت إلى أبحاث سابقة ربطت الدهون المشبعة بأمراض القلب، إذ بدأت هذه التحذيرات منذ ستينيات القرن الماضي، حين لاحظ الباحثون علاقة بين الأنماط الغذائية الغربية وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، مما أدى إلى الدعوة لتقليل استهلاك الدهون الحيوانية.

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في هذا السياق، بينت النتائج أن السمن النباتي، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تجاوزت 40%، وأمراض القلب بنسبة 30%.

جدير بالذكر، أن الدراسة الجديدة تضاف إلى سلسلة أبحاث حديثة تعيد النظر في هذه الفرضيات، وتشير إلى أن بعض مكونات الزبدة قد تكون مفيدة لصحة القلب.