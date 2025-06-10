ما هو قطع القناة الدافقة؟

قطع القناة الدافقة (Vasectomy) هو إجراء جراحي يمنع اختلاط الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ومغادرة الجسم. وهو نوع دائم من وسائل منع الحمل. يُغلق هذا الإجراء طرفي القناة الدافقة، وهي أنبوب ينقل الحيوانات المنوية إلى مجرى البول.

ماذا يحدث للرجل عندما يخضع لعملية قطع القناة الدافقة؟

بعد عملية قطع القناة الدافقة، تستمر الخصيتان في إنتاج الحيوانات المنوية. وعندما تموت خلايا الحيوانات المنوية، فإنها تتحلل ويمتصها الجسم. هذه هي الطريقة نفسها التي يتعامل بها الجسم مع أنواع أخرى من الخلايا التي تموت ويتم استبدالها كل يوم، وفقا لموقع كليفلاند كلينيك.

لن يؤثر قطع القناة الدافقة على:

الرغبة الجنسية

القدرة على الانتصاب

القدرة على قذف السائل المنوي

هل قطع القناة الدافقة فعال بنسبة 100%؟

الطريقة الوحيدة لتجنب الحمل تماما هي تجنب الجماع. لكن قطع القناة الدافقة فعال جدا في منع الحمل.

معدل فشل قطع القناة الدافقة منخفض جدا. في حالات نادرة، بعد قطع هذه القناة، من الممكن أن تعبر الحيوانات المنوية الأطراف المنفصلة للقناة الدافقة. أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن هناك فرصة كبرى لوجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من عملية قطع القناة الدافقة، من 0.3% إلى 9%.

ولكن بعد تلك الفترة، ينخفض ​​نطاق معدل الفشل إلى أقل من 1%. هذا المعدل أقل من أي شكل آخر من أشكال تحديد النسل. على سبيل المثال، حتى عند استخدامه بشكل صحيح، ذكرت دراسة أجريت عام 2017 أن الواقي الذكري يفشل في منع الحمل في حوالي 2% من الحالات.

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ماذا يحدث أثناء عملية قطع القناة الدافقة؟

هناك نوعان من عمليات قطع القناة الدافقة: قطع القناة الدافقة بالشق الجراحي، وقطع القناة الدافقة من دون مشرط.

يجري مقدمو الرعاية الصحية كلا النوعين في عيادة أو مركز جراحي خارجي. كلاهما يستخدم التخدير الموضعي لتخدير كيس الصفن. قد تتلقى التخدير الموضعي على شكل حقنة أو رذاذ.

يغلق الطبيب نهايات القناة لمنع اختلاط الحيوانات المنوية بالسائل المنوي وإطلاقها عند القذف. ولكن أثناء قطع القناة الدافقة بالشق، يستخدم طبيب المسالك البولية سكينا جراحيا (مشرطا) لعمل شق أو شقين صغيرين في كيس الصفن. لا يتضمن قطع القناة الدافقة بدون مشرط شقوقا. يستخدم طبيب المسالك البولية أداة صغيرة لإنشاء ثقب في كيس الصفن وفتحه برفق قليلا.

خلال كلا نوعي قطع القناة المنوية، بمجرد أن يُنشئ طبيب المسالك البولية فتحة، سيقوم بما يلي:

استخدام أداة لإمساك القناة المنوية.

تقسيم القناة المنوية، وربطها وقصها.

استخدام تيار كهربائي لإغلاق طرفيها (الكيّ).

إغلاق الشق.

ما الذي يُزال أثناء قطع القناة المنوية؟

يُزيل طبيب المسالك البولية جزءا صغيرا فقط من القناة المنوية أثناء قطع القناة المنوية. لا يُزيل الخصيتين أو أي جزء آخر من الجهاز التناسلي.

كم من الوقت تستغرق عملية قطع القناة المنوية؟

قطع القناة المنوية إجراء سريع نسبيا. عادة ما يُكمل أطباء المسالك البولية الإجراء في حوالي 15 دقيقة. ولكن قد يكون القطع أسرع.

ما مخاطر عملية قطع القناة الدافقة؟

كما هو الحال مع أي نوع من الجراحة، يمكن أن تحدث مضاعفات بعد عملية قطع القناة الدافقة. قد تشمل هذه المضاعفات الالتهاب أو النزيف أو العدوى، لكنها ليست شائعة وعادة ما تكون غير خطيرة.

تشمل المخاطر البسيطة الأخرى ما يلي:

1- الألم

يمكن لأي إجراء أن يؤثر على أعصابك. نادرا ما قد يسبب هذا ألما طويل الأمد في الخصية بعد العملية (متلازمة ألم ما بعد قطع القناة الدافقة). قد تسبب متلازمة ألم ما بعد قطع القناة الدافقة أيضا ألما عند القذف وضيقا نفسيا.

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ليس من الواضح لخبراء الرعاية الصحية ما إذا كان قطع القناة الدافقة يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ألم ما بعد قطع القناة الدافقة أو سبب تطورها. إنها حالة معقدة تؤثر على 1% إلى 2% من الأشخاص بعد قطع القناة الدافقة. ولكنها قابلة للعلاج.

2- الورم الحبيبي للحيوانات المنوية

الورم الحبيبي للحيوانات المنوية هو كتلة صلبة، مؤلمة أحيانا، بحجم حبة البازلاء، قد تنشأ من تسرب الحيوانات المنوية من القناة المقطوعة. هذه الكتلة ليست خطيرة، ويمتصها جسمك دائما تقريبا. يمكن أن تساعد مسكنات الألم ودعم كيس الصفن بحزام رياضي أو شورت ضاغط في تخفيف الأعراض.

3- احتقان كيس الصفن

احتقان كيس الصفن هو شعور بعدم الراحة أو الضغط قد تشعر به في:

الخصيتين

الأنبوب الملفوف الذي يخزن ويحمل الحيوانات المنوية خلف كل خصية (البربخ)

قد يحدث الاحتقان بعد أسبوعين إلى 12 أسبوعا من عملية قطع القناة الدافقة، لكنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه بمرور الوقت.

هل يمكن أن تفشل عملية قطع القناة الدافقة بعد 10 سنوات؟

في حالات نادرة جدا، من الممكن أن يعود اتصال القناة الدافقة (إعادة الوصل) حتى بعد سنوات من نجاح عملية قطع القناة الدافقة.

تتطور في مجموعات خلايا الدم البيضاء في الأطراف (نسيج حبيبي) مما يخلق اتصالا جديدا (ناسور).

تحدث معظم حالات إعادة القناة المنوية خلال الأسابيع الـ12 الأولى بعد قطع القناة المنوية. تضمن جدولة تحليل السائل المنوي بعد بضعة أشهر من العملية إزالة جميع الحيوانات المنوية من القناة المنوية وعدم إعادة توصيل أطراف القناة المنوية.

لا يؤثر قطع القناة المنوية على كيفية إنتاج جسمك لهرمون التستوستيرون أو إطلاقه. كما أنه لن يؤثر على القدرة الجنسية.

بعد عملية قطع القناة المنوية، هل يُمكنني التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل الأخرى فورا؟

لا. بعد عملية قطع القناة المنوية قد تبقى الحيوانات المنوية في القناة المنوية لأسابيع أو حتى أشهر. احرص على تحديد موعد لتحليل السائل المنوي بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من العملية للتأكد من خلو السائل المنوي من الحيوانات المنوية. إذا أظهر تحليل السائل المنوي وجود حيوانات منوية، فسيوصي مُقدم الرعاية الصحية بإعادة التحليل بعد شهر تقريبا. حتى ذلك الحين، يجب عليك استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل.

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هل يُمكن عكس عملية قطع القناة الدافقة؟

نعم، يُعد عكس عملية قطع القناة الدافقة خيارا مُتاحا إذا قرر الرجل إنجاب طفل.

يختار العديد من الأشخاص الذين يقررون عكس عملية قطع القناة الدافقة القيام بذلك لأنهم يريدون أطفالا.

هل يمكن للرجل إنجاب طفل بعد عملية قطع القناة الدافقة؟

لا، لا يمكن إنجاب طفل بعد عملية قطع القناة الدافقة الناجحة دون الاحتفاظ بحيوانات منوية قبل عملية القطع أو الخضوع لعملية عكس عملية قطع القناة الدافقة.