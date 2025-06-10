أعراض بسيطة قد تكون علامة مبكرة على سرطان الرئة

تكشف بعض الأعراض البسيطة التي لا يلقى لها المريض بالا أحيانا عن أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة، وسرطان الرئة هو سرطان يبدأ في القصبة الهوائية، أو مجرى الهواء الرئيسي (الشعب الهوائية)، أو أنسجة الرئة، فما هو سرطان الرئة؟ وما هي أعراضه؟ ومتى يجب أن تتم مراجعة الطبيب؟

يُسمى السرطان الذي يبدأ في الرئة بسرطان الرئة الأولي، وأكثر أنواعه شيوعا هو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وقد ينتشر سرطان الرئة إلى العقد اللمفاوية أو أعضاء أخرى في الجسم، مثل الدماغ، كما قد ينتقل السرطان من أعضاء أخرى إلى الرئتين.

ويعتمد العلاج الذي يحتاجه المريض على نوع السرطان الذي يعاني منه وفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ما خيارات العلاج وكيف يمكن الوقاية منه؟

توضح الدكتورة جيني مسنجر، استشارية أمراض الجهاز التنفسي والطب العام في مستشفى نوفيلد هيلث برايتون في المملكة المتحدة، لصحيفة الإندبندنت البريطانية "سرطان الرئة مرض يحدث فيه نموّ خلوي غير متحكّم فيه في الرئة، مما يؤدي إلى ظهور أورام".

وتضيف "للأسف، يعد سرطان الرئة السبب الأكثر شيوعا للوفاة بالسرطان في المملكة المتحدة، وله العديد من الأسباب المحتملة، لكن السبب الرئيسي هو التدخين، كما يمكن أن يكون له بعض الأسباب الوراثية، ويرتبط بالتلوث والسمنة والتعرض للأسبستوس (مجموعة من الألياف المعدنية ذات الاستخدامات التجارية) وبعض المواد الكيميائية في العمل".

إعلان

يُشخَّص سرطان الرئة عادة بفحص الصدر بالأشعة المقطعية، والتشخيص المبكر بالغ الأهمية. تقول الدكتورة راشيل أوريت، مديرة المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة "قد يكون من المريح إرجاع التغيرات التي تحدث للإنسان إلى التقدم في السن أو إلى حالة صحية أخرى. لكن من المهم استشارة طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي أو لا يزول. في معظم الحالات، لن يكون سرطانا، ولكن إذا كان كذلك، فإن اكتشافه في مرحلة مبكرة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا".

تقول جيني "تشمل خيارات العلاج الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، أو العلاج الإشعاعي". وتؤكد "نعم، يمكن الوقاية من سرطان الرئة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشخص مدخنا، بالإقلاع عن التدخين في أقرب فرصة، وعلى من يجد صعوبة في الإقلاع عن التدخين طلب الدعم من طبيبه العام في المقام الأول".

9 علامات لسرطان الرئة لا يجب تجاهلها:

يوجد 9 علامات يجب أن تدفع المريض لمراجعة الطبيب للاطمئنان على صحته، وهذه الأعراض تختلف عن الشعور الطبيعي الذي اعتاد عليه الإنسان وتشمل:

1- ضيق التنفس

تصف راشيل ذلك بأنه "قد يحدث الشعور بضيق في التنفس عند القيام بأنشطة كنت تقوم بها دون مشاكل، أو صعوبة أخرى في التنفس".

2- التهاب الصدر

تشير راشيل إلى أن "من العلامات الأخرى التحذيرية عودة التهاب الصدر، أو استمراره، أو عدم تحسنه بالعلاج".

3- سعال طويل الأمد

تؤكد راشيل "قد يكون هذا سعالا لم يختفِ أو لم يستجب للعلاج. وقد يكون أيضا تغيرا في السعال الذي كنت تعاني منه لفترة من الوقت أو تفاقما فيه".

4- سعال مصحوب بالدم

تقول راشيل "قد يكون العرض التحذيري دما في البلغم، حتى لو كانت كمية قليلة".

5- الشعور بالتعب دون سبب

توضح راشيل "قد يكون هذا تعبا لا يزول بالراحة، أو الشعور بالتعب عند القيام بأنشطة اعتدت القيام بها دون أي مشكلة".

إعلان

6- فقدان الوزن دون محاولة

تقول راشيل "من العلامات التحذيرية الأخرى فقدان الوزن دون تغيير أنماط الأكل أو مستويات النشاط".

7- فقدان الشهية

تقول راشيل "قد يكون هذا قلة الشعور بالجوع كما اعتدت، أو عدم الرغبة في تناول الطعام كما اعتدت".

8- ألم غير مبرر

تقول جيني "من الأعراض التي قد تكون مفاجئة للبعض ويسهل التغاضي عنها ألم الكتف الذي يزداد سوءا تدريجيا. ألم الصدر المستمر الذي يزداد سوءا تدريجيا يمكن أن يكون أيضا علامة تحذير".

9- تغيرات الصوت

تقول جيني "من الأعراض الأقل شيوعا بحة الصوت أو تغيره والتي لا تزول بعد 4 إلى 6 أسابيع".