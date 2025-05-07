نتائج واعدة لدواء لمرض الانسداد الرئوي المزمن

كشفت دراسة أجريت على مرضى مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن ((COPD) Chronic obstructive pulmonary disease) أن دواء ميبوليزوماب (mepolizumab) يُقلل من ضيق التنفس والتهابات الصدر بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعلاجات الحالية.

وأجرى الدراسة باحثون من قسم أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة وطب النوم، من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة نيو إنجلاند الطبية (New England Journal of Medicine) وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويُقلّل دواء ميبوليزوماب من احتياج المرضى المصابين بأمراض الرئة إلى دخول المستشفى.

ودواء ميبوليزوماب هو دواء مكون من جسم مضاد وحيد النسيلة مُضاد للإنترلوكين-5 وينتج عنه انخفاض في الأعراض التحسسية للربو. الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات من صنع الإنسان تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية في الجهاز المناعي.

الانسداد الرئوي المزمن

يعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن مرضا رئويا شائعا يسبب تقييد تدفق الهواء ومشاكل في التنفس. ويطلق عليه أحيانا انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.

ويمكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص المصابين به إلى تلف الرئتين أو انسدادهما بالبلغم. وتشمل الأعراض السعال، المصحوب أحيانا ببلغم، وصعوبة التنفس، والصفير والتعب.

ويعد التدخين وتلوث الهواء السببين الأكثر شيوعا لمرض الانسداد الرئوي المزمن. والأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية أخرى.

إعلان

ولا يمكن التعافي من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن أن تتحسن الأعراض إذا تجنب المرء التدخين والتعرض لتلوث الهواء، وحصل على اللقاحات اللازمة لمنع العدوى. ويمكن أيضا علاجه بالأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي.

أجهزة الاستنشاق

وهناك العديد من العلاجات المتاحة لمرض الانسداد الرئوي المزمن. وأهم العلاجات هي الأدوية المستنشقة التي تفتح الشعب الهوائية وتقلل تورمها. وتعد أجهزة الاستنشاق الموسِّعة للقصبات الهوائية أهم الأدوية لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومساعدة الشعب الهوائية على الارتخاء لإبقائها مفتوحة.

ووجدت التجربة التي أجريت على مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أن دواء ميبوليزوماب يُقلل من ضيق التنفس والتهابات الصدر بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعلاجات الحالية.

وفي حال مرضى التهاب الشعب الهوائية المزمن (chronic bronchitis)، وهو شكل من أشكال المرض الذي تمتلئ فيه الرئتان بالمخاط، خفّض ميبوليزوماب الأعراض الخطيرة بمقدار يصل إلى الثلث. كما انخفضت أيضا على مدار عام حالات دخول المرضى إلى المستشفى بنسبة 35%.