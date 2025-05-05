علاج جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الغدة الدرقية المتقدم

كشفت المرحلة الأولى من دراسة، أجريت لاختبار فعالية علاج جديد ضد نوعين عدوانيين من سرطان الغدة الدرقية، استجابة طويلة الأمد للعلاج الجديد الذي أظهر مستوى سلامة مُشجع.

ويعتمد العلاج الجديد المسمى إيه ىي سي 100 AIC100 على الخلايا التائية المعدلة "سي إيه آر تي" (CAR T)، وهي خلايا مناعية يتم تعديلها جينيا لمهاجمة الخلايا السرطانية بشكل أكثر دقة وفعالية.

وأجرى التجربة باحثون في مركز إم دي أندرسون لأمراض السرطان‏ التابع لجامعة تكساس الأميركية، وتم تقديم هذه النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث السرطان الأميركية الذي انعقد في أبريل/ نيسان الماضي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وقد أظهر العلاج استجابات إيجابية في مرضى يعانون من نوعين من سرطان الغدة الدرقية المتقدم، هما السرطان الدرقوي الأنبوبي (Anaplastic Thyroid Cancer) وسرطان الغدة الدرقية غير المتمايز (Poorly Differentiated Thyroid Cancer) المتكرر أو المقاوم للعلاج. ويتميز هذان النوعان من السرطان بشراستهما، ولهما خيارات علاجية محدودة، مما يجعل العلاج الجديد خطوة واعدة نحو تحسين نتائج المرضى.

شملت التجربة 24 مريضا بالغا يعانون من سرطان الغدة الدرقية المتقدم، تم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة حسب مستويات الجرعة. وقبل تلقي العلاج، تم تدمير بعض الخلايا المناعية للسماح للخلايا التائية المعدلة بالعمل بشكل أكثر فعالية.

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تلقى 15 مريضًا العلاج التجريبي AIC100، وتم تقسيمهم إلى مجموعات عولجت بثلاث مستويات مختلفة من الجرعات الوريدية لتحديد الجرعة الأكثر فعالية وأمانا، الجرعة الأولى كانت جرعة منخفضة جدا، ولم يستجب لها المرضى. وكانت الجرعات الثانية والثالثة أعلى واستجاب لها المرضى بشكل أفضل.

لم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة أو سمية تحد من رفع الجرعة في المراحل الأولى من التجربة، وكانت الجرعة الثالثة هي الأكثر فعالية وأمانا. بناء على ذلك، تم اختبار جرعة رابعة، ولكن تم التراجع عنها بعد إصابة مريضان بالتهاب رئوي، مما دفع الباحثين للعودة إلى الجرعة الثالثة واعتمادها كأفضل خيار للمراحل القادمة من الدراسات.