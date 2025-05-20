وزارة الصحة في غزة تحذر من شراء الأدوية من البسطات أو الأكشاك

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء من شراء الأدوية من البسطات أو الأكشاك التي تنتشر في الأسواق والطرقات، لما يشكله ذلك من خطر حقيقي على صحة وحياة المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن غالبية الباعة في هذه النقاط العشوائية غير حاصلين على ترخيص من وزارة الصحة، مما يترتب على ذلك من بيع ووصف أدوية خاطئة، يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وأضافت أن الأدوية المتداولة في النقاط العشوائية تعرض وتحفظ في ظروف تخزين سيئة تحت أشعة الشمس، مما يؤدي إلى فقدانها لفعاليتها وتلفها وزيادة خطر تحولها إلى مواد ضارة بالصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم شراء أية أدوية من خلال هذه النقاط، والتوجه إلى الصيدليات الرسمية المرخصة من الوزارة، والتي تضمن جودة الأدوية المتداولة فيها ووجود أشخاص مؤهلين بها.