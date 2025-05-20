صحة|فلسطين

وزارة الصحة في غزة تحذر من شراء الأدوية من البسطات أو الأكشاك

مدة الفيديو 01 دقيقة 44 ثانية 01:44
20/5/2025

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء من شراء الأدوية من البسطات أو الأكشاك التي تنتشر في الأسواق والطرقات لما يشكل ذلك من خطر حقيقي على صحة وحياة المواطنين.

وقالت صحة غزة ، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم  ،إن غالبية الباعه في هذه النقاط العشوائية غير حاصلين على ترخيص من وزارة الصحة، مايترتب على ذلك من بيع ووصف أدوية خاطئة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة .

وأضافت أن الأدوية المتداولة في النقاط العشوائية تعرض وتحفظ في ظروف تخزين سيئة تحت حرارة وأشعة الشمس، مما يؤدي إلى فقدانها لفعاليتها وتلفها وزيادة خطر تحولها إلى مواد ضارة بالصحة.

ودعت  الوزارة المواطنين إلى عدم شراء أية أدوية من خلال هذه النقاط ،  والتوجه إلى الصيدليات الرسمية المرخصة من الوزارة والتي تضمن جودة الأدوية المتداولة فيها ووجود أشخاص مؤهلين بها.

المصدر : الألمانية

إعلان