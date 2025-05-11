ظاهرة بيكا.. لماذا يتناول الأطفال أشياء لا تؤكل مثل برادة الخشب أو الدهان؟

ما إن نفتح وسائل التواصل الاجتماعي حتى تنهمر علينا مئات إن لم تكن آلاف النصائح حول تغذية الطفل. هذه الآراء والإرشادات قد تكون غريبة وفي بعض الأحيان غير منطقية وغير واضحة، وحتى متناقضة.

ولمعرفة أحدث المعلومات والتوصيات حول تغذية الطفل استضافت عيادة الجزيرة البروفيسور محمد عطا حندوس، استشاري أول في طب الأطفال.

ما الغذاء الذي يحفز نمو طول الطفل؟

هو النظام الغذائي المتوازن. من ضمن النظام الغذائي المتوازن البروتينات الموجود في اللحوم والدجاج، وبالطبع في اللبن. يسألني الناس كثيرا عما يجب فعله حتى يطول الطفل، أو تطول الفتاة. يسألونني عن المكملات الغذائية. أقول لا، لا توجد دراسات تُثبت سلامة هذه المكملات الغذائية في هذا العمر. سنستمر فقط بالنظام الغذائي الصحيح والنوم الكافي وممارسة الرياضة.

قبل سنوات، نُشرت دراسة تناولت تأثير تناول البيض على طول الطفل حيث يحفز الطول. هل هذه الدراسة دقيقة؟

البيض جزء من النظام الغذائي المتوازن. بالطبع، يحتوي البيض على البروتين، ولكنه وحده لا يزيد الطول، لكن ضمن البرنامج الغذائي المتوازن سيساعد. يحتوي البيض والحليب على البروتين والفيتامينات. وهما يحتويان على الكالسيوم وفيتامين د، مما يُساعد على نمو العظام، وبالطبع على الطول.

ما التمارين التي تُحفّز نمو الطفل، الطول تحديدا؟

جميع التمارين تُساعد على نمو الطفل. عندما يُمارس الطفل الرياضة، تُفرز الهرمونات الصحيحة. هذا يسمح للولد أو البنت بالنمو بشكل صحيح. كما ذكرت، لا يوجد تمرين محدد يحفز نمو الطفل. على سبيل المثال، كرة السلة أو السباحة. يمكن أن تساعد كرة السلة والسباحة على تمديد الجسم، لكنهما بنفس فعالية كرة القدم أو الجمباز أو الرياضات الأخرى. لا توجد دراسات تثبت أن هذه التمارين التي تضمن الشد تحفز نمو الطفل، ولكنها تحسن قامته.

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بما أننا نتحدث عن الرياضة، فلنتحدث عن رفع الأثقال أو كمال الأجسام. في الوقت الحالي، تحظى بشعبية كبيرة. حتى الأطفال أو المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما يمارسون رفع الأثقال. كنا نسمع في صغرنا أنها تجعل الشخص قصيرا. ولا تسمح للشخص باكتساب المدى الكامل في الطول. هل هذا صحيح؟

لا، ليس دقيقا. ولكن -تحسبا- من الأفضل عدم حمل الأثقال حتى بلوغ 16 عاما. وحتى بعد عمر الـ16 يجب أن تكون ممارسة هذه الرياضة بإشراف مدرب.

هل يوجد نظام غذائي يجعل الطفل يتكلم بسرعة؟

النظام الغذائي المتوازن هو ما سيساعد، يوجد دراسات كثيرة تشير إلى أن الأطعمة التي تحتوي أحماض أوميغا 3 وفيتامين "ب" تنمي الدماغ وبالتالي ينمي النطق، ولكن ذلك غير مضمون. الأسماك والمأكولات البحرية والبيض والبرتقال تحتوي على أوميغا 3 وفيتامين ب وهذه تساعد على نمو الدماغ.

لمَ تتحدث الإناث أسرع من الذكور؟ هل الأمر متعلق بالذكاء؟

لا، لا علاقة له بالذكاء أو تطور الدماغ، ولكن الجينات تجعل الإناث تتحدث أسرع من الذكور بقليل والفرق بينهم ليس كبيرا.

لماذا يتناول الأطفال أشياء لا تؤكل مثل برادة الخشب أو الدهان، ما يعرف بـ"سلوك بيكا" (pika behavior)؟

ظاهرة بيكا هي عندما يأكل الطفل شيئا لا يؤكل وهو سلوك قهري، أحيانا يأكلون الدهان أو الشعر أو التراب وقد يكون له آثار على النمو أحيانا، إذا تناول الطفل شعرا بكميات كبيرة يمكن أن يحدث انسداد في الجهاز الهضمي، وفي هذه الحالة يحتاج لجراحة. بعض الأطفال يأكلون التراب الذي يحتوي على جراثيم أو ديدان وقد تؤثر على صحته.

ما الذي يدفع الطفل لذلك؟

هذا سلوك قهري وأغلب الأطفال يكون عندهم نقص الحديد في الجسم وأحيانا نسبة الرصاص تكون عالية، أحيانا الطفل يأكل الدهان الذي يحتوي على الرصاص فيزداد تركيزه في الجسم، وصعب على الطبيب أن يعرف من أتى أولا، هذا السلوك القهري أم التسمم بالرصاص، بالتالي نحن نتحدث عن حلقة مفرغة.

ما المقاربة العلاجية لكسر هذه الحلقة وإيقاف السلوك؟

أول شيء يجب عمل فحوصات اللازمة حتى نتأكد من عدم تضرر الطفل، بعد ذلك ننتقل للعلاج السلوكي من خلال التعزيز السلوكيات الإيجابية ومكافأة الطفل وتعزيزه عندما يقوم بسلوك إيجابي (التغذية الراجعة الإيجابية). وعدم تهديد الطفل أو التركيز على التصرفات السلبية.

يوجد تحذيرات عن وجبات الأرز المخصصة للأطفال وذلك أنها تحتوي على الزرنيخ، هل هذا صحيح؟

نبتة الأرز تمتص الزرنيخ من التربة بشكل أكبر من النباتات الأخرى مثل القمح، يجب ألا نخيف الأهل لأنه يوجد رقابة قوية تجعل الشركات تتحقق من أن مستوى الزرنيخ في أطعمة الأطفال آمن ولا يزيد على الحد المسموح به.

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هل يوجد شيء اسمه احمرار المعدة وهل يوجد شيء يؤدي إلى ذلك؟

هذه المصطلح يستخدمه الناس للحديث عن التهاب المعدة أو تهيجها، ويوجد نوعان، نوع منها ينتج عن بكتيريا ويمكن علاجها باستخدام المضاد الحيوي، والنوع الثاني يعالج بحماية المعدة. الأكل المصنع وما يحتويه من مواد (ألوان ومواد كيميائية) تخترق غشاء المعدة يسبب هذا الالتهاب والتهيج وفقا للدراسة.

ما قصة الصبغة "إي 127" (E127) الحمراء التي منعتها أميركا قبل شهرين؟

المنطق يقول كل شيء غير طبيعي يمكن أن يؤثر على الجسم، كل المواد الملونة تؤثر على الجسم، قد تسبب فرط الحركة ونقص الانتباه وهذا بسبب الأطعمة الملوثة بالأصباغ وغيره، أما تسببها بالسرطان فيحتاج إثبات ذلك المزيد من الوقت. كل الأصباغ تسبب مشاكل قد تكون سرطان وقد تكون غير ذلك.

ما سبب الغازات التي تحدث عند الأطفال الرضع؟ هل يوجد أطعمة معينة؟ وكيف يؤثر طعام الأم على حدوث الغازات على الأطفال؟

الكثير من الأمهات تشعر بالذنب بسبب أكلها لشيء تعتقد أنه يسبب غازات لها وبالتالي حدوث غازات للطفل، وهذا الكلام غير دقيق. أكثر أسباب الغازات تعود لعدم تحمل الطفل اللبن البقري، بعض الأطفال لا يتحملون البروتين الموجود في الحليب البقري وأحيانا حليب الصويا (أغلب الأشخاص الذين لا يتحملون حليب البقر لا يتحملون حليب الصويا).

ونحن ننصح الأمهات بأن يمتنعن عن الحليب البقري ومشتقاته، وتظهر النتائج بعد 10 أيام على الطفل. يمكن للأم أن تتناول حليب اللوز المدعم بفيتامين د، والكالسيوم.

كم المدة الانتقالية التي يحتاجها الطفل للانتقال من الرضاعة الطبيعية إلى تناول الأطعمة الصلبة؟

في أول 6 أشهر من حياة الطفل يجب أن تعتمد تغذيته حصرا على حليب الأم. بعد 6 شهور لسنة ينصح بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع البدء بإدخال الأطعمة الصلبة، ونبدأ بإطعام الطفل الأطعمة المطحونة وبعد ذلك تتطور مهارتهم في الأكل، وهنا تجدر الإشارة لأهمية عدم مقارنة الأطفال ببعضهم البعض، لأن كل طفل يتطور بشكل مختلف عن الآخر حسب الجينات. وممكن البدء بشكل بسيط في عمر 6 أشهر مثل الفواكه، وبعد ذلك نقوم بزيادة الطعام، بعد سن 7-8 شهور نقوم بزيادة الدجاج.

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الدراسات الآن تقول إنه من الأفضل تقديم المكسرات والبيض للأطفال في عمر أقل من عام، وتعرض الطفل للمزيد من الأطعمة يجعله يصبح أقل عرضة للحساسية. إذا تعرض الطفل لأطعمة قبل عمر سنة -عندما يصبح جهازه المناعي قويا- لن يتحسس منها.

كيف يمكن تقديم البيض في المرة الأولى للطفل؟

الفعل المثالي هو إدخال أي طعام وحده لمدة أسبوع للتأكد من عدم حدوث تحسس، وفصل الصفار عن البياض وتقديم كل واحد على حدة لمدة أسبوع، ويجب أن يكون مطهوا جيدا.

هل عصير الفاكهة مضر بصحة الطفل؟

الطفل قبل العام لا يحتاج لسكر أو ملح. يجب ألا يتم إطعام الطفل العسل قبل عمر سنة لأنه قد يحتوي على بكتيريا قد تفرز سموما قد تؤثر على الجهاز العصبي أو التنفسي للطفل في عمر أقل من سنة. بعد عمر السنة يجب أن يكون العسل مبسترا من مكان موثوق، ولا ينصح بجلب العسل من المناحل مباشرة. الفعل المثالي أن يستمر ذلك حتى بلوغ عمر 12 سنة وبعد ذلك يمكن أن يتحمل الطفل العسل الطبيعي. إذا كان صعبا يمكن أن يبدؤوا بالعسل الطبيعي بعد عمر 8 سنوات.

هل عصير الفواكه خيار جيد للأطفال فوق الـ5 سنوات؟

العصير فائدته قليلة، نحن نفضل أن يحصل الطفل على أكبر قدر ممكن من الفائدة من الطعام الواحد. العصير يحتوي على الكثير من السكر وهذه المشكلة الأولى، ويملأ معدة الطفل ويجعله يشعر بالشبع من دون الحصول على فوائد كبيرة. وحصول الطفل على وجبة سمك مع سلطة تعطيه فوائد أكبر بكثير من حصوله على كأس من عصير التفاح مثلا.

هل يمكن للأطفال تناول المشروبات المحلاة صناعيا؟

لا يجب استخدام المشروبات المحلاة صناعيا (دايت) للأطفال وذلك لاحتوائها على مواد حافظة ومواد مصنعة، السكر الطبيعي أقل ضررا من المحليات الصناعية.

هل من الصحيح منع الأهل لطفلهم بالإكراه من تناول الأطعمة الجاهزة؟

الفعل المثالي هو منعهم عن تناول الوجبات السريعة تماما، ولكن الطريقة العملية التي تمنح الأطفال فرصة التنزه مع أقرانهم هي السماح لهم بتناول أطعمة جاهزة مرة واحدة في الأسبوع. بالنسبة للحلوى والوجبات الصغيرة (سناك) يجب ربط تناولها بممارسة الرياضة لمدة كافية، المدة الكافية هي ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة على الأقل، وهذا يضمن عدم ارتفاع السكر بشكل كبير في أجسامهم وحرق السعرات الزائدة عن حاجة الطفل. جسم الأطفال يتحمل ممارسة الرياضة 45 دقيقة، المشكلة التي قد تعيق تحقيق هذا الهدف المثالي هو عدم توفر مكان مناسب لممارسة الرياضة.

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هل جبنة الدهن آمنة ومناسبة للأطفال؟

كان الاعتقاد سابقا أنه يجب منح الطفل "دهنيات" لتساعدهم على النمو، تغير هذ الاعتقاد الآن، وأصبح ينصح بإعطاء الأطفال الحليب قليل الدسم، وينصح الأطفال بتناول الجبنة المصنوعة من الحليب قليل الدسم، وعدم تناول الأجبان المتعفنة أو الزرقاء. الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم يكون خاليا من الدهون لكنه يحتوي على الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات المفيدة للصحة، وبالتالي الاعتقاد الشائع بأن الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم يخسر فوائده اعتقاد غير صحيح.

هل المنبهات آمنة للأطفال؟

انا لا أنصح بتناول الأطفال أي نوع من الكافيين سواء الموجودة في الصودا، أو القهوة، أو الشاي، أو القهوة سريعة التحضير، وذلك لأننا لا نعرف كيف يمكن أن تؤثر على دقات قلب الطفل. أحيانا يعاني الأطفال من التبول اللاإرادي، عندما يتم إيقاف المشروبات التي تحتوي على الكافيين تتحسن هذه الحالة، وقد يسبب تناول الكافيين حدوث اضطرابات في نوم الأطفال وهذا يؤثر على نموهم. من الأفضل عدم تعرض الأطفال للمنبهات حتى وصولهم سن البلوغ، وعندها يمكنهم اتخاذ القرار بتناول هذه المشروبات أو عدمها.

كيف يؤثر النوم على نمو الأطفال؟

النوم قبل عمر 18 سنة مهم جدا للنمو والطول، زيادة النوم تزيد إفراز الهرمونات المؤدية للنمو، عندما تقل ساعات النوم يتم إفراز الكورتيزول بشكل أكبر وهو يؤثر سلبا على نموهم. في عمر المراهقة يجب أن يناموا 8 ساعات وفي الأعمار الأصغر يجب أن يناموا 9-10 ساعات.

ما أجمل لحظة أثناء علاج الأطفال؟

أجمل اللحظات في عيادة الأطفال تكون بعد عودة الطفل للمراجعة وهو بصحة وعافية، بعد رحلة علاج طويلة في المستشفى امتدت لأيام أسابيع أو حتى أشهر.

أطباء الأطفال متهمون بتقديم الرشاوي للأطفال، ماذا تقول عن ذلك؟

يخاف الطفل أو ربما يبكي أو يهرب عندما يقترب منه شخص غريب لفحصه أو التحدث معه، لذلك نحتاج لتأسيس بيئة مناسبة للتواصل مع الطفل، وذلك من خلال بناء صداقة مع الطفل. إعطاؤه هدية أو التحدث معه يصنع ترابطا مع الطبيب مما يسهل التواصل مع الأطفال.

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رسالة أخيرة للأهل

نصيحتي للأهل هي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن مكون من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية مثل الأفوكادو، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في ناد حتى نضمن الاستمرارية، والحرص على نوم الطفل بشكل مناسب وأن يكون الأهل قدوة للطفل في تناول الأغذية الصحية.