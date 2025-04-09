أدوية الاكتئاب تزيد خطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية

كشفت دراسة أوروبية أن تناول أدوية علاج الاكتئاب تزيد أخطار الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية.

وتؤكد الدراسة التي نشرت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من المرجح أن يفارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب أمراض القلب، وأن أخطار الوفاة تتزايد مع طول فترة تناول هذه الأدوية.

وتقول رئيسة فريق الدراسة جاسمين موكانوفيتش من مركز ريجزهوسبيتاليت لأمراض القلب في كوبنهاغن بالدانمارك إن "فترة تناول أدوية علاج الاكتئاب ترتبط بزيادة أخطار الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية".

وأوضحت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "تناول أدوية الاكتئاب لمدة 6 سنوات أو أكثر يزيد أخطار الوفاة بسبب النوبات القلبية بشكل أكبر مقارنة بمن يتناولون هذه الأدوية لفترة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، وذلك عند مقارنتهم بمن لا يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من الأساس".

ومن أجل استخلاص هذه النتائج، فحص الباحثون حالات الوفاة بين البالغين في الدانمارك على مدار عام 2010 مع التركيز على الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب والأشخاص الذين فارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية.

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وأكد فريق الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الاكتئاب لفترة ما بين سنة واحدة إلى 5 سنوات تتزايد أخطار وفاتهم بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية بنسبة 56%، وأن هذه النسبة تتضاعف في حالة تناول عقاقير الاكتئاب لمدة أكثر من 6 سنوات.

وذكر الباحثون أن أخطار الوفاة المفاجئة بسبب تناول أدوية الاكتئاب تتزايد لدى الشباب أكثر من كبار السن.