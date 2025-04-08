وزير الصحة الأميركي يعتزم إيقاف إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب

قال وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، الاثنين، إنه يخطط لإصدار تعليمات إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية للتوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد إلى مياه الشرب.

وكشف عن خططه لوكالة أسوشيتد برس، بعد مؤتمر صحفي في مدينة سولت ليك.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها تراجع "معلومات علمية جديدة" تتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد في مياه الشرب.

وكانت ولاية يوتا أولَ ولاية أميركية تحظر، الشهر الماضي، إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، متجاوزة اعتراضات أطباء الأسنان والمنظمات الصحية الوطنية، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ووقّع الحاكم الجمهوري، سبنسر كوكس، قانونا يمنع المدن والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات بشأن إضافة هذه المادة المعروفة بقدرتها على الوقاية من تسوس الأسنان إلى أنظمتها المائية.