5 ولايات أميركية تشهد تفشيات نشطة للحصبة

أفادت بيانات نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأن 5 ولايات تشهد تفشيات نشطة للحصبة، في حين تقترب الولايات المتحدة من تسجيل 900 حالة.

وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن عدد حالات الحصبة وصل إلى 884 حالة، بما يوازي 3 أمثال الحالات التي شهدتها البلاد طوال عام 2024.

وتسبب التفشي الذي تشهده ولاية تكساس منذ 3 أشهر في الأغلبية العظمى من الحالات، حيث تم تسجيل إجمالي 663 حالة في الولاية حتى اليوم الثلاثاء، كما وصل التفشي إلى نيو مكسيكو وأوكلاهوما.

وتوفي طفلان بمدرسة ابتدائية لم يتلقيا التطعيم بسبب الحصبة في بؤرة التفشي غربي تكساس، كما توفي شخص بالغ في نيومكسيكو لم يتلق التطعيم بسبب المرض.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشيات نشطة إنديانا وكانساس وميشيغان ومونتانا وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي. ويخشى خبراء الصحة من أن الفيروس قد ينتشر في مجتمعات أميركية أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة، وأن انتشاره قد يستمر عاما.

وتشهد أميركا الشمالية تفشيين آخرين حاليا، أحدهما في أونتاريو بكندا ووصلت حالات الإصابة فيه إلى 1020 حالة من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول وحتى يوم الأربعاء الماضي. وسجلت ولاية تشيواوا المكسيكية 761 حالة وحالة وفاة واحدة حتى اليوم، وفقا لبيانات من وزارة الصحة بالولاية.

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يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.