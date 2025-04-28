‫دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر

أشارت دراسة كبيرة أجريت في كوريا ‫الجنوبية إلى أن متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف ‫المبكر.

‫وأظهر تحليل بيانات التأمين الصحي في كوريا الجنوبية لنحو مليوني شخص ‫تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما أن حوالي ربع هؤلاء الأشخاص يعانون من ‫متلازمة التمثيل الغذائي. وفي فترة متوسطة بلغت 8 سنوات أصيب 0.54% من ‫الأشخاص بالخرف.

‫وبتحليل وجود متلازمة التمثيل الغذائي كانت هناك فروق واضحة؛ ففي غضون 10 سنوات أصيب 0.5 من كل 100 شخص لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ‫بالخرف المبكر، في حين أصيب به 0.9 من كل 100 شخص مصاب بمتلازمة ‫التمثيل الغذائي.

‫وبعد تعديل العوامل المؤثرة بما في ذلك العمر والتعليم وعوامل أخرى، ‫ارتبطت متلازمة التمثيل الغذائي بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 24%. ‫ولدى النساء المصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي بلغت نسبة الإصابة ‫بالخرف 34%، أكثر من ضعفين مقارنة بالرجال، والذين بلغت نسبة الخطر ‫لديهم 15%.

‫وبالإضافة إلى ذلك، كان الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، ‫أكثر عرضة للخطر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما.

‫وارتبط كل مكون فردي من متلازمة التمثيل الغذائي بزيادة خطر الإصابة ‫بالخرف، ومع تراكم المخاطر كان لدى الأشخاص الذين يعانون من جميع ‫المكونات الخمسة، زيادة في خطر الإصابة بالخرف.

إعلان

عوامل الخطر

‫ ‫ويتحدث الأطباء عن متلازمة التمثيل الغذائي عندما يكون هناك على الأقل ‫3 من عوامل الخطر التالية: