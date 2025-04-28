‫دراسة تكشف طريقة تزيد فرص الشفاء من داء السكري

يسهم فقدان الوزن في زيادة فرص الشفاء ‫من داء السكري من النوع الثاني، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة نشرت في ‫المجلة العلمية "لانسيت دايبيتز أند إيندوكراينولوجي" (Lancet Diabetes & Endocrinology) المتخصصة.

‫ويظهر التقييم الموجز لـ22 دراسة عالية الجودة ما يلي: مع كل كيلوغرام ‫يفقده الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني يتحسن المرض. ولكل ‫نسبة مئوية من وزن الجسم المفقودة، تزداد احتمالية الشفاء التام بنسبة 2.71%.

‫وبشكل عام، حقق ما يقارب من 48% من المشاركين في الدراسة شفاء كاملا من ‫خلال فقدان الوزن. وكان هذا الأمر أكثر شيوعا كلما فقدوا المزيد من ‫الوزن، ففي ما يقارب من 50% من أولئك، الذين فقدوا ما بين 20 و29% من وزن ‫الجسم الأصلي، اختفى مرض السكري تماما.

‫‫ومن بين الذين، فقدوا ما لا يقل عن 30% وصل الرقم إلى ما يقارب من 80%.

‫وفي المتوسط، حقق 41% منهم انخفاضا جزئيا، وهنا أيضا كان من الواضح ‫تماما أن الفرصة زادت كلما خسر المرضى المزيد من الوزن.

‫وفي الدراسة، تم اعتبار الشفاء التام محققا إذا كان مستوى السكر في الدم ‫على المدى الطويل (HbA1c) بدون دواء أقل من 6.0% أو كان مستوى السكر في ‫الدم أثناء الصيام أقل من 100 مغم/ديسيلتر بعد عام واحد من بدء فقدان ‫الوزن.

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‫ويحدث تحسن جزئي عندما ينخفض الهيموغلوبين السكري التراكمي إلى أقل من 6.5% أو عندما ينخفض سكر الدم الصائم إلى أقل من 126 مغم/ديسيلتر.