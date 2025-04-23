الولايات المتحدة ستحظر الملونات الغذائية الاصطناعية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن نيتها حظر استخدام كل الملونات الاصطناعية المسموح بها حاليا في المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة، في إجراء يدعمه خبراء الصحة ويحظى بإجماع سياسي نادر.

وأعلن الرئيس الجديد لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) مارتي مكاري في مؤتمر صحافي أن الإدارة "تقضي فعليا على كل الملونات الغذائية المشتقة من البترول في الولايات المتحدة".

وستُحظر بموجب هذا الإجراء ثمانية أنواع من الملونات الاصطناعية، كلها مشتقة من البترول ويُنسب إليها التسبب بآثار صحية ضارة، تدريجيا بحلول نهاية عام 2026.

وقال مكاري في وقت سابق "على مدار الخمسين عاما الماضية، يعيش الأطفال الأميركيون بشكل متزايد في بيئة سامة مليئة بالمواد الكيميائية الصناعية"، مستشهدا بدراسات تربط هذه المواد المضافة بفرط النشاط ومرض السكري وحتى السرطان.

يأتي هذا الإعلان الهام في أعقاب حظر الإدارة الديموقراطية السابقة في منتصف كانون الثاني/يناير لملون غذائي صناعي آخر يُسمى "ريد 3" ("Red 3″) في أميركا الشمالية و"إي 127" E127 في أوروبا. ويُعرف عن هذه المادة المضافة منذ أكثر من 30 عاما أنها تسبب السرطان لدى الحيوانات.

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من بين الملونات المذكورة، تُعدّ ألوان "ريد 40″ (المعروفة بـ"إي 129″ E129 في أوروبا) و"ييلو 5″ (إي 102 – E102) و"ييلو 6" (إي 110 – E110) الأكثر استخداما في صناعة الأغذية، وفق ما أوضح بيتر لوري، رئيس مركز العلوم في المصلحة العامة (CSPI)، لوكالة فرانس برس.

وتُستخدم هذه الملونات في آلاف المنتجات الغذائية المختلفة، مثل الحلوى والحبوب والصلصات والمشروبات.

ومع ذلك، أوضح لوري أن "أيّا منها لا يحمل أي قيمة غذائية. إنها تُستخدم فقط للتضليل، لجعل الأطعمة تبدو أكثر احمرارا أو زرقة أو لتعزيز مذاق الفاكهة فيها أو جعلها أكثر جاذبية مما هي عليه في الواقع"، وذلك لأغراض تجارية.