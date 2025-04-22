سكري الحمل يؤثر على التطور العصبي للأطفال

كشفت دراسة جديدة عن أن سكري الحمل يرتبط بزيادة خطر إصابة الأطفال بمشاكل في الدماغ والجهاز العصبي. وتُضاف هذه الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط مرض السكري لدى الأم بمجموعة من المضاعفات التي تؤثر على صحة الطفل.

ورغم أن النتائج لا تصف سوى وجود ارتباط، ولا توضح ما إذا كان مرض السكري يُسبب هذه المشاكل بالفعل، إلا أن الخبراء صرحوا بأن البيانات تُؤكد على ضرورة الفحص والعلاج المبكر لمرض السكري.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة سنترال ساوث في الصين ونُشرت نتائجها في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء (Lancet Diabetes & Endocrinology) في 7 أبريل/نيسان الحالي وكتبت عنها صحيفة نيويورك تايمز.

سكري الحمل

يصيب سكري الحمل النساء أثناء الحمل. ويمكن أن يزيد سكري الحمل من بعض المخاطر الصحية على الأم، بما في ذلك أمراض القلب، واكتئاب ما بعد الولادة، ومرض السكري النوع الثاني.

كما أظهرت دراسات سابقة أيضا أن سكري الحمل يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الطفل، مما قد يزيد من خطر إصابته بالربو في مرحلة الطفولة، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وداء السكري، ومشاكل النمو العصبي.

قام باحثون بتحليل بيانات جمعت من 202 دراسة سابقة شملت أكثر من 56 مليون زوج من الأمهات والأطفال، وفحص نتائج الأطفال الذين أُصيبت أمهاتهم بمرض السكري.

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كيف يؤثر سكري الحمل على الأطفال؟

حتى مع مراعاة عوامل أخرى مثل عمر المرأة ومؤشر كتلة الجسم، كان احتمال تشخيص الأطفال المولودين لأمهات مصابات بمرض السكري أثناء الحمل باضطراب في النمو العصبي أعلى بنسبة 28% مقارنة بالأطفال الذين لم تُصب أمهاتهم بالسكري أثناء الحمل. وكانت مخاطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والإعاقة الذهنية لديهم أعلى قليلا مقارنة بمخاطر اضطرابات أخرى، مثل التوحد.

كما وجد الباحثون ارتفاع احتمالية الإصابة باضطرابات النمو العصبي لدى أطفال النساء المصابات بداء السكري قبل الحمل، مقارنة بمن أُصِبن بسكري الحمل الذي يبدأ أثناء الحمل ويزول غالبا بعده.

لم يتضح بعد السبب المحتمل وراء الصلة بين ارتفاع مستويات السكر في الدم ومشاكل النمو العصبي. الا أن الباحثين أشاروا إلى أن مرض السكري النوع الأول، وهو حالة مناعية ذاتية، يمكن أن يزيد الالتهاب عند الأطفال، الأمر الذي يمكن ربطه بزيادة خطر الإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

كما يؤثر أيضا مرض السكري عند الأم على كيفية التعبير الجيني، العملية التي يتم من خلالها تنشيط جينات محددة لإنتاج بروتين مطلوب، وقد يسبب تغيرات تؤثر على وظائف الدماغ.