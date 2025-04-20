فرصة لمرضى السرطان في إنجلترا للحصول على لقاح بسرعة

في إطار سعي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لتوسيع برنامج منصة إطلاق لقاحات السرطان (Cancer Vaccine Launch Pad) سيحصل مرضى سرطان الجلد المتقدم في المملكة على فرصة سريعة للحصول على لقاح جديد للسرطان، وذلك كجزء من تجربة تُجريها الهيئة.

وقد سجلت 7 مواقع لوصول المرضى مبدئيا، ومن المتوقع إحالة أول المرضى الشهر المقبل.

ويُمكّن برنامج منصة إطلاق لقاحات السرطان المرضى المؤهلين من المشاركة في دراسات تطوير اللقاحات في أقرب مستشفى مشارك بالدراسة وفقا لصحيفة غارديان البريطانية. وتهدف المبادرة إلى توفير علاجات السرطان لـ10 آلاف مريض في إنجلترا بالمملكة بحلول عام 2030.

ويساعد اللقاح -المعروف باسم "آي إس سي آي بي 1+" (iSCIB1+)- الجهاز المناعي على التعرف على خلايا سرطان الجلد الميلانيني، وبالتالي الاستجابة بشكل أفضل للعلاج المناعي.

ويُعد سرطان الجلد خامس أكثر أنواع السرطان شيوعا في المملكة المتحدة، حيث يُمثل حوالي 4% من جميع الحالات الجديدة.

وقد ساعد البرنامج بالفعل آلاف مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية على المشاركة في تجارب لقاح مُخصص ضد سرطان الأمعاء، حيث تم اختيار أكثر من 350 شخصا للمشاركة بالتجارب، وقد توسّع البرنامج الآن ليشمل تجربة لعلاج سرطان الجلد. ويهدف لتوفير علاجات السرطان الشخصية لـ10 آلاف مريض في إنجلترا بحلول عام 2030.