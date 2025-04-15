ما وزن ترامب؟ وماذا نعرف عن صحة الرئيس الأميركي بعد الفحوصات الأخيرة؟

أكد طبيب الرئيس دونالد ترامب في تقرير أصدره البيت الأبيض يوم الأحد 13 أبريل أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يتمتع "بصحة ممتازة" وأنه "في كامل لياقته" لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر ترامب موعدا طبيا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم الجمعة، وهو أول فحص طبي له في ولايته الرئاسية الثانية. وافق ترامب على إعلان الدكتور شون باربابيلا، طبيب الرئيس في البيت الأبيض، نتائج اختباره الإدراكي وفحصه البدني واختباراته.

يبلغ وزن ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، 224 رطلا (حوالي 101 كغم) ويبلغ طوله 75 بوصة (190.5 سنتميتر) ، وفقا للمذكرة. ويبلغ معدل ضربات قلبه أثناء الراحة 62 نبضة في الدقيقة، ويبلغ ضغط دمه 128/74 ملم زئبق، وهو ما يعتبر مرتفعا.

بموجب حاسبة مؤشر كتلة الجسم، يصنف حاليا ضمن فئة الوزن الزائد، وليس البدين.

انخفض وزن ترامب بمقدار 20 رطلا عن آخر فحص طبي رئاسي له في عام 2020، عندما كان وزنه 244 رطلا. كما تحسنت مستويات الكوليسترول لديه منذ أن أصدر آخر تفاصيل عن صحته البدنية.

30 من 30

أفادت المذكرة أن ترامب حصل على 30 من 30 في اختبار التقييم الإدراكي في مونتريال. وصرح الرئيس للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا يوم الجمعة بأنه "أجاب جميع الإجابات بشكل صحيح" في التقييم المعروف الذي يستخدمه الأطباء بسرعة للكشف عن "الخلل الإدراكي الخفيف".

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لاحظ الطبيب وجود ندبات على أذن ترامب اليمنى، والتي ظهرت خلال محاولة الاغتيال الأولى في بتلر، بنسلفانيا، في يوليو 2024.

وأفاد الدكتور باربابيلا أيضا أن الرئيس خضع لتنظير القولون في صيف 2024، حيث كشف عن إصابته بورم حميد والتهاب الرتج، وهو التهاب في جيوب القولون. وأوصي بإجراء تنظير القولون للمتابعة بعد ثلاث سنوات. ويشمل التاريخ الطبي لترامب أيضا إصابة سابقة بفيروس كوفيد-19.

تشمل أدوية ترامب وصفات طبية للكوليسترول، ودواء للوقاية من أمراض القلب، وكريما يستخدم عند الحاجة لعلاج "حالة جلدية". كما أشار الطبيب إلى أن ترامب خضع في مرحلة ما لجراحة إعتام عدسة العين الثنائية.

بشكل عام، يقول باربابيلا، وهو طبيب مخضرم في البحرية، إن ترامب يتمتع "بوظائف قلبية ورئوية وعصبية وجسدية عامة قوية"، مشيرا إلى أن "نمط حياته النشط" الذي يشمل لعب الغولف والنشاط العام المطلوب من منصبه يساعده على تحسين صحته.

وقال باربابيلا: "يتمتع الرئيس ترامب بصحة إدراكية وجسدية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات القائد العام ومسؤول صحة الدولة".

انتصارات متكررة

وأشار باربابيلا إلى مشاركة ترامب في الاجتماعات وظهوره و"انتصاراته المتكررة في مسابقات الجولف" كدليل على أسلوب حياته النشط. أبلغ البيت الأبيض الصحفيين مرارا ببراعة ترامب في ملاعب الجولف، بما في ذلك فوزه ببطولات مختلفة في نوادي يملكها في فلوريدا.

في سن 78، كان ترامب أكبر الرؤساء سنا الذين تولوا منصبه في يناير، على الرغم من أن سلفه، جو بايدن، كان أكبر سنا، إذ بلغ 82 عاما عند مغادرته منصبه.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم السبت، قال ترامب إنه "أجاب جميع الإجابات بشكل صحيح" في الاختبار المعرفي.

وقال ترامب: "بشكل عام، شعرت أنني في حالة جيدة جدا. قلب طيب، روح طيبة، روح طيبة جدا".

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وأضاف أن الأطباء قدموا له "بعض النصائح" حول تغييرات نمط الحياة لتحسين صحته.

واجه ترامب – الذي يبلغ من العمر 78 عاما، وهو أكبر رئيس سنا يبدأ فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض – العديد من الدعوات خلال حملته الرئاسية للإفصاح عن سجلاته الطبية، خاصة بعد أن أصدرت خصمته آنذاك، نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، سجلاتها الخاصة في أكتوبر 2024.

جاء في رسالة مفتوحة من أكثر من 200 طبيب ومقدم رعاية صحية في أكتوبر: "يستحق الشعب الأمريكي أن يثق في القدرة العقلية والبدنية لمسؤوليه المنتخبين على القيام بالوظائف التي انتخبوهم من أجلها". "يجب على ترامب أن يبذل قصارى جهده لتوفير الشفافية بشأن صحته البدنية وقدرته العقلية، نظرا لتقدمه في السن".

تعد نتائج هذا الفحص الطبي أول تقرير كامل ودقيق لدينا عن صحة ترامب منذ نشر نتائج فحصه الطبي لعام 2018. ومع ذلك، أصدر ترامب عددا من التحديثات الطبية الموجزة على مر السنين، بما في ذلك رسالة موقعة من طبيبه السابق الدكتور روني جاكسون – وهو ممثل جمهوري من تكساس – بعد محاولة الاغتيال في يوليو 2024، ورسالة طبية موجزة للغاية ظهرت في منشور على موقع تروث سوشال Truth Social في 20 نوفمبر 2023.