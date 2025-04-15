كيف تحمي نفسك من عواصف الغبار؟

كثيرا ما تشهد مناطق عواصف غبار أو ما تعرف أيضا باسم العواصف الترابية، فما تأثيرها على الصحة؟ وكيف نتعامل معها؟

تحدث العواصف الترابية عندما تثير الرياح القوية التربة الجافة لتشكل سحبا كثيفة داكنة، في حين أن العواصف لا تستمر عادة سوى بضع دقائق، لكنها تسبب مخاطر صحية وسلامة جسيمة.

من الربيع إلى الخريف تنتشر عواصف الغبار والعواصف الترابية الصغيرة بشكل كبير في مناطق معينة.

وتؤثر عواصف الغبار سلبا على جودة الهواء وتقلل الرؤية، وقد تكون لها آثار سلبية على الصحة، خاصة على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في التنفس.

الغبار والتنفس

تختلف جزيئات الغبار في حجمها من الخشنة (غير القابلة للاستنشاق) إلى الدقيقة (القابلة للاستنشاق) إلى الدقيقة جدا (القابلة للاستنشاق).

تصل جزيئات الغبار الخشنة عادة إلى داخل الأنف أو الفم أو الحلق فقط، ومع ذلك يمكن للجسيمات الأصغر أو الدقيقة أن تتوغل في المناطق الحساسة من الجهاز التنفسي والرئتين بشكل أعمق، وتتمتع جزيئات الغبار الأصغر هذه بإمكانية أكبر للتسبب في أضرار جسيمة لصحتك.

وعادة، تميل جزيئات عواصف الغبار إلى أن تكون خشنة أو غير قابلة للاستنشاق، ولا تشكل تهديدا صحيا خطيرا لعامة الناس، ومع ذلك قد يواجه بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية سابقة -مثل الربو وانتفاخ الرئة- صعوبات.

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وتشمل أعراض التعرض للغبار ما يلي:

تهيج العين والأنف والحلق.

السعال.

الصفير عند التنفس.

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم:

الرضع والأطفال والمراهقون.

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص قد يؤدي التعرض لعاصفة الغبار إلى:

إثارة ردود فعل تحسسية ونوبات ربو.

مشاكل تنفسية خطيرة.

المساهمة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للغبار المحمول جوا إلى مشاكل مزمنة في التنفس والرئة، وربما أمراض القلب.

الاحتياطات الصحية

يمكن أن تساعدك الاحتياطات التالية على حماية نفسك وتقليل الآثار السلبية لعاصفة الغبار:

تجنب الأنشطة الخارجية.

إذا اضطررت للخروج فاقضِ أقل وقت ممكن في الخارج.

غطِ أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار، ويجب أن يحجب قناع "بي 2" أو "بي 3" المتوفران في متاجر الأدوات المنزلية حتى أدق الجسيمات إذا تم تثبيتهما بشكل صحيح على الأنف والفم.

تجنب التمارين الشاقة، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو أي مشكلة متعلقة بالتنفس.

ابقَ في المنزل، مع إغلاق النوافذ والأبواب.

ابقَ في أماكن مكيفة إن أمكن.

إذا كنت مصابا بالربو أو تعاني من مشكلة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر فاتبع خطة العلاج الموصوفة لك، وإذا لم تهدأ الأعراض فاطلب المشورة الطبية.

اغسل وجهك وأنفك وفمك لمنع وصول الغبار والرمال إلى الرئتين.

تجنب فرك عينيك لتجنب خطر الإصابة بالتهابات العين، وفي حالة دخول الغبار إلى عينيك اشطفهما بالماء فورا.

عند الخروج ارتدِ نظارات واقية لمنع وصول الغبار والرمال إلى عينيك.

نظف المنزل جيدا بعد العواصف الرملية.

تابع توقعات الطقس باستمرار.

في حالة القيادة أغلق النوافذ وفتحات التهوية، واضبط مكيف الهواء على إعادة التدوير.

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العواصف الرملية والسلامة

تتدهور الرؤية بسرعة كبيرة أثناء العواصف الرملية، وإذا كنت على الطريق وتأثرت قدرتك على القيادة بأمان بسبب ضعف الرؤية فخفض سرعتك.

كن مستعدا للانعطاف على جانب الطريق إذا انخفض مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر، وإذا كانت سيارتك مكيفة فقلل كمية الغبار الداخلة عن طريق تحويل مدخل الهواء إلى وضع "إعادة التدوير".