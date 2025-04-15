سدرة للطب يستضيف مؤتمر "الذكاء الاصطناعي والطب 2025"

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، النسخة الثانية من مؤتمره الدولي "الذكاء الاصطناعي والطب 2025″، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي ودوره الحيوي في قطاع الرعاية الصحية بمشاركة نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية في الأوساط الأكاديمية والممارسات الطبية والقطاع التكنولوجي بهدف تعزيز التعاون والحوار بين القطاعات.

وقال الدكتور ميتشل ستوتلاند نائب رئيس قسم الجراحة في سدرة للطب ومؤسس سلسلة مؤتمرات الذكاء الاصطناعي والطب إن سدرة للطب يعتبر الذكاء الاصطناعي حافزا للابتكار، سواء في التشخيص المبكر أو وضع الخطط العلاجية أو في كيفية معالجة البيانات وتقديم رعاية شخصية للمرضى.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للمجتمع الطبي في قطر للتواصل مع رواد الذكاء الاصطناعي عبر العالم ومن ثم المساهمة في رسم ملامح مستقبل الطب.

ومن المقرر أن تسبق أعمال المؤتمر ورشة عمل تركز على تطوير وتطبيق نماذج التعلم الآلي في مجال الرعاية الصحية وتتضمن عروضا تقديمية ونقاشات يقودها خبراء في الرعاية الصحية ويسلطون الضوء من خلالها على إحداث ثورة في التشخيص وتخصيص العلاج واكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

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من جانبه قال البروفيسور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب إن قطاع الرعاية الصحية العالمي يشهد تطورات كبرى بفضل التقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، ولذلك من المهم تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا والرعاية السريرية.

ويستقطب المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع جائزة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مشاركين من اختصاصات متنوعة تضم الأطباء وطواقم التمريض وطلاب الطب وعلماء الحاسوب والمهندسين والأكاديميين والباحثين، بالإضافة إلى المهتمين بالصحة الرقمية.