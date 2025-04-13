التحفيز العميق للدماغ قد يتغلب على الصرع المقاوم للأدوية

طوّر باحثون منصة مبتكرة لعلاج الصرع المقاوم للأدوية باستخدام التحفيز العميق للدماغ (deep brain stimulation). وقد استُخدمت هذه التكنولوجيا لتقليل النوبات وتحسين الذاكرة والنوم، وهما تحديان شائعان يُواجههما مرضى الصرع.

وأجرى الدراسة باحثون من مايو كلينك في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة برين كوميونكيشنز Brain Communications في السابع من أبريل/نيسان الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

يسبب الصرع اضطرابا في الذاكرة والانفعالات والنوم، وهو اضطراب يُصيب حوالي 50 مليون شخص حول العالم. ويوجد العديد من الحالات المقاومة للأدوية، مما يُقلل من خيارات العلاج المتاحة.

راقب الباحثون 5 مرضى مصابين بصرع الفص الصدغي طوال فترة علاجهم بالتحفيز العميق للدماغ، وهو إجراء جراحي عصبي يسمح بتعديل عصبي من خلال استهداف أماكن معينة في الدماغ.

يقول الدكتور فاتسلاف كريمن، الباحث في مايو كلينك والمؤلف المشارك في الدراسة: "باستخدام جهاز مزروع يراقب نشاط الدماغ باستمرار، يمكننا اكتشاف النوبات بدقة أكبر من مذكرات المرضى، وذلك لتحسين التحفيز العميق للدماغ في الوقت الفعلي وتحسين العلاج".

ووجد الباحثون أن التحفيز العميق للدماغ منخفض التردد لم يُقلل النوبات فحسب، بل حسّن أيضا الذاكرة والنوم.

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ويقول الدكتور غريغوري ووريل، طبيب أعصاب حاصل على درجة الدكتوراه في مايو كلينك والمؤلف المشارك في الدراسة: "باستخدام جهاز مزروع قيد البحث، راقب الفريق نشاط الدماغ باستمرار من خلال تتبع النوبات والنوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

ويضيف: "قامت منصة سحابية بتقييم سلوك المشاركين وذاكرتهم ومزاجهم في المنزل بشكل متزامن. تتيح هذه البيانات اللحظية ضبط إعدادات التحفيز بدقة، مما يزيد الفوائد إلى أقصى حد مع تقليل الآثار الجانبية إلى أدنى حد".