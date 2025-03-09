قلة نوم المراهق تزيد من خطر ارتفاع ضغط دمه

كشفت دراسة طبية حديثة، أن المراهقين الذين ينامون أقل من 7.7 ساعات يوميا يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما قد يهدد صحتهم القلبية مستقبلا.

ووفقا للدراسة التي أجراها مركز النوم السلوكي بكلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، فإن المراهقين الذين يعانون من الأرق المزمن إلى جانب قلة النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الانقباضي الذي يتجاوز 140 مليمترا زئبقيا بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وأكد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم في هذه المرحلة العمرية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستمر مدى الحياة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جوليو فرنانديز ميندوزا، الباحث الرئيسي ومدير مركز النوم السلوكي في الجامعة، أن العلاقة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم تستدعي مزيدا من الدراسات الموسعة، إلا أن الأدلة الحالية تشير إلى أهمية النوم في الحفاظ على صحة القلب.

كما شددت بروك أجاروال، المتحدثة باسم جمعية القلب الأميركية، على ضرورة الانتباه لمشكلات النوم لدى المراهقين، معتبرة أن تقييم جودة ومدة النوم قد يساعد في الوقاية المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة وأن اضطرابات النوم في هذه المرحلة غالبا ما تستمر مع تقدم العمر.