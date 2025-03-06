الميتفورمين ينظم تدفق الغلوكوز من الدم إلى الأمعاء

كشفت دراسة جديدة عن أن الغلوكوز (سكر الدم) ينتقل طبيعيا من الدم إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتغذى عليه ميكروبات الأمعاء الصديقة وتحوله إلى مادة يحتاجها الجسم.

كما أظهرت الدراسة أن دواء ميتفورمين (Metformin) الذي يستخدم في علاج مرضى السكري يزيد من إفراز الغلوكوز بمقدار 4 أضعاف. وقد يؤدي فهم هذه الآلية الفسيولوجية الجديدة إلى تطوير إستراتيجيات علاجية مبتكرة لتنظيم ميكروبيوم الأمعاء.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبي في اليابان ونشرت نتائجها في مجلة كوميونيكشنز ميدسين (Communications Medicine) في 3 مارس/آذار الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ماذا تصنع ميكروبات الأمعاء بالسكر الذي نقدمه لها؟

تساعدنا ميكروبات الأمعاء على إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تعد مصدر الطاقة الأساسي للخلايا التي تبطن أمعاءنا، وكان يُعتقد سابقا أن المصدر الوحيد لها هو تخمير الألياف الغذائية.

والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة هي واحدة من مواد عديدة يحتاجها جسمنا، ولكنه لا يستطيع إنتاجها بنفسه.

وبينت نتائج دراسة سابقة للفريق أن الأشخاص الذين يتناولون عقار الميتفورمين لعلاج مرض السكري يفرزون سكر الغلوكوز إلى داخل أمعائهم بشكل أكبر من غيرهم.

ويقول عالم الغدد الصماء بجامعة كوبي أوغاوا واتارو الباحث المشارك في الدراسة: "إذا تم إفراز الغلوكوز بالفعل في الأمعاء، فمن المعقول أن يؤثر هذا على العلاقة التكافلية بين ميكروبيوم الأمعاء والمضيف (جسم الإنسان)".

ووجد الفريق أن الغلوكوز يفرز أولا في "الصائم" (jejunum)، وهو جزء من الأمعاء الدقيقة، وينتقل من هناك إلى الأمعاء الغليظة والمستقيم، ثم يتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء الغليظة.

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ويوضح أوغاوا: "كان من المدهش أن نجد أن الأفراد الذين لا يتناولون الميتفورمين أظهروا مستوى معينا من إفراز الغلوكوز في الأمعاء".

وأضاف أن "هذا الاكتشاف يشير إلى أن إفراز الغلوكوز في الأمعاء هو ظاهرة فسيولوجية عامة في الحيوانات، ويعمل الميتفورمين على تعزيز هذه العملية".

زاد الميتفورمين من إفراز الغلوكوز في الأمعاء 4 أضعاف تقريبا في كل من البشر والفئران، بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بالسكري أم لا.

ويجري أوغاوا وفريقه الآن المزيد من الدراسات بهدف فهم كيفية تأثير الميتفورمين وأدوية السكري الأخرى على إفراز الغلوكوز وميكروبات الأمعاء ومنتجاتها الأيضية.

ويقول: "إن إفراز الغلوكوز من الأمعاء يمثل ظاهرة فسيولوجية لم يتم التعرف عليها من قبل. إن فهم الآليات الجزيئية الأساسية وكيف تتداخل الأدوية مع هذه العملية قد يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة تهدف إلى تنظيم ميكروبات الأمعاء ومستقلباتها".