‫متى يستلزم عدم انتظام ضربات القلب استشارة الطبيب؟

قال البروفيسور يوليان تشون إن عدم ‫انتظام ضربات القلب هو في الأساس انحراف عن معدل ضربات القلب الطبيعي، ‫الذي يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

‫‫وأضاف كبير أطباء أمراض القلب وعضو المجلس الاستشاري العلمي لمؤسسة ‫القلب الألمانية أن عدم انتظام ضربات القلب بين الحين والآخر يعد أمرا ‫طبيعيا تماما، وذلك متعلق بعدة عوامل مثل التوتر والانفعال والمجهود ‫البدني.

‫‫قياس النبض

‫‫ويمكن للمرء قياس النبض بسهولة عن طريق وضع إصبعي السبابة والوسطى من ‫اليد اليسرى على الرسغ الأيمن أسفل الإبهام والضغط قليلا حتى يشعر ‫بالنبض.

‫‫وشدد تشون على ضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مثل ‫التخطيط الكهربائي للقلب، وذلك إذا كان القلب ينبض ببطء شديد أو بسرعة ‫كبيرة أو بشكل غير منتظم، مع المعاناة من بعض المتاعب مثل الضعف والدوار ‫وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء وألم الصدر.

‫‫ويسري ذلك بصفة خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل داء ‫السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان ‫التاجي بعد الإصابة بنوبة قلبية.

‫‫وأوضح البروفيسور الألماني أن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض خطيرة مثل ‫الرجفان الأذيني، وهو عبارة عن فوضى كهربائية كاملة في أذيني القلب، ‫والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بقصور القلب أو السكتات الدماغية.

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‫‫سبل العلاج

‫‫ويمكن مواجهة عدم انتظام ضربات القلب بواسطة الأدوية واستخدام منظم ‫ضربات القلب، مع اتباع نمط حياة صحي يتمثل في التغذية الصحية قليلة ‫الملح والمواظبة على ممارسة الرياضة، لا سيما رياضات التحمل مثل ‫المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، والوصول لوزن صحي، فضلا عن ‫الإقلاع عن التدخين.

‫‫وعلى الرغم من أن القهوة قد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب على المدى ‫القصير، فإنها لا تمثل مشكلة عند تناولها باعتدال، حيث يكفي تناول ‫كوبين أو 3 أكواب من القهوة على مدار اليوم.