متى يستلزم عدم انتظام ضربات القلب استشارة الطبيب؟
قال البروفيسور يوليان تشون إن عدم انتظام ضربات القلب هو في الأساس انحراف عن معدل ضربات القلب الطبيعي، الذي يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.
وأضاف كبير أطباء أمراض القلب وعضو المجلس الاستشاري العلمي لمؤسسة القلب الألمانية أن عدم انتظام ضربات القلب بين الحين والآخر يعد أمرا طبيعيا تماما، وذلك متعلق بعدة عوامل مثل التوتر والانفعال والمجهود البدني.
قياس النبض
ويمكن للمرء قياس النبض بسهولة عن طريق وضع إصبعي السبابة والوسطى من اليد اليسرى على الرسغ الأيمن أسفل الإبهام والضغط قليلا حتى يشعر بالنبض.
وشدد تشون على ضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مثل التخطيط الكهربائي للقلب، وذلك إذا كان القلب ينبض ببطء شديد أو بسرعة كبيرة أو بشكل غير منتظم، مع المعاناة من بعض المتاعب مثل الضعف والدوار وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء وألم الصدر.
ويسري ذلك بصفة خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان التاجي بعد الإصابة بنوبة قلبية.
وأوضح البروفيسور الألماني أن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض خطيرة مثل الرجفان الأذيني، وهو عبارة عن فوضى كهربائية كاملة في أذيني القلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بقصور القلب أو السكتات الدماغية.
سبل العلاج
ويمكن مواجهة عدم انتظام ضربات القلب بواسطة الأدوية واستخدام منظم ضربات القلب، مع اتباع نمط حياة صحي يتمثل في التغذية الصحية قليلة الملح والمواظبة على ممارسة الرياضة، لا سيما رياضات التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، والوصول لوزن صحي، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.
وعلى الرغم من أن القهوة قد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب على المدى القصير، فإنها لا تمثل مشكلة عند تناولها باعتدال، حيث يكفي تناول كوبين أو 3 أكواب من القهوة على مدار اليوم.