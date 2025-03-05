لماذا يشعر بعض الناس بالبرد أكثر من غيرهم؟

هل تشعر بالبرد بينما الأشخاص الذين حولك يشعرون بالحر؟ هل تساءلت عن السبب؟ الجواب لدينا مع نصائح تساعدك على مواجهة الشعور بالبرد.

إذا كنت تشعر بالبرد دائما، فقد يكون لديك فقط قدرة أقل على تحمل البرد. ولكن يمكن أن تحدث البرودة أيضا مع مشاكل صحية أساسية، ويمكن أن يتحسن الكثير منها بالعلاج.

أعراض الشعور الدائم بالبرد

قد يجعلك الشعور المستمر بالبرد إلى الإحساس بالبرد في جميع أنحاء جسمك. وقد تلاحظ أيضا:

وخزا أو خدرا في يديك وأصابعك وقدميك وأصابع قدميك.

رعشة متكررة.

عدم الراحة في درجات الحرارة التي يجدها الآخرون مريحة.

تصلبا في أطرافك، وخاصة برودة اليدين والقدمين.

وإذا كان لبرودتك سبب كامن، فقد تلاحظ أيضا بعض الأعراض المرتبطة بهذه الحالة.

هناك عدة عوامل تجعل الشخص أكثر عرضة للشعور بالبرد، وهي:

1- كتلة الجسم

تعد كتلة الجسم وخاصة كتلة العضلات، عاملا رئيسيا في كيفية شعور الناس بالحرارة. إذ يميل الأفراد الأكبر حجما أو الأكثر عضلية إلى الشعور بالبرودة بشكل أقل لأنهم يولدون المزيد من الحرارة ولديهم مساحة سطح أصغر نسبيا لحجمهم.

2- التكيف

الأشخاص الذين يعيشون في مناخات أكثر برودة، للحفاظ على الدفء في أطرافهم بشكل أفضل.

3- الجنس

تشعر النساء عموما بالبرودة أكثر من الرجال، لأن كتلة الجسم لديهن أقل.

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4- مساحة الجسم

لدينا أجهزة استشعار في جلدنا تكتشف درجة الحرارة وتستجيب لها. فالأشخاص الأكبر حجما أو الأكثر "استدارة" يميلون إلى الشعور بالبرد بشكل أقل لأن لديهم مساحة سطحية أصغر نسبيا مقارنة بالحجم.

5- العمر

تتباطأ عملية التمثيل الغذائي لدينا مع التقدم في السن، لذا يصبح من الصعب على الشخص الحفاظ على جسمه دافئا.

6- فقر الدم

فقر الدم يعني أنك لا تملك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. وقد تتطور هذه الحالة الشائعة عندما:

لا يصنع جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

يدمر جسمك هذه الخلايا.

تعاني من نزيف حاد.

ويمكن أن يكون فقر الدم شديدا، خاصة إذا كان طويل الأمد.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعا من فقر الدم، ويمكن أن يتطور عندما لا يحتوي جسمك على الحديد الذي يحتاجه لصنع ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

إذا كنت تعاني من فقر الدم، فقد تحتاج إلى تناول مكملات الحديد أو إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي لعلاج حالتك. وقد يتطلب فقر الدم الشديد نقل دم.

7- قصور الغدة الدرقية

في حالة قصور الغدة الدرقية، لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية للسماح لجسمك باستخدام وتنظيم الطاقة التي يحتاجها للعمل. ويمكن أن تصبح هذه الحالة خطيرة إذا لم يتم علاجها. ورغم عدم وجود علاج شاف في هذه الحالة، فيمكن أن تساعد الأدوية في تقليل الأعراض والسيطرة عليها.

وسيصف الطبيب هرمونات الغدة الدرقية البديلة، مثل ليفوثيروكسين (ليفوكسيل، سينثرويد)، لعلاج حالتك.

8- تصلب الشرايين

تصلب الشرايين هو حالة تحدث عندما يتسبب تراكم اللويحات في تضييق الأوعية الدموية. وهناك عدة أنواع مختلفة، ولكن مرض الشرايين الطرفية يسبب غالبا شعورا بالبرودة. فمرض الشرايين الطرفية هو تضييق الشرايين التي تحمل الدم إلى الأطراف والأعضاء والرأس.

ويمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة، في علاج هذه الحالة. ومع ذلك، إذا كان هناك انسداد خطير في الشريان، فقد تكون الجراحة ضرورية.

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9- مرض رينود

مرض رينود أو ظاهرة رينود، هو حالة نادرة تسبب تضييق الأوعية الدموية -عادة في أصابعك وأصابع قدميك- عندما تشعر بالبرد أو الإجهاد.

وقد تصبح المنطقة المصابة شاحبة أو زرقاء وتشعر بالبرودة، لأن الدم لا يستطيع السفر هناك كما يحدث عادة. وعندما يعود الدم، تتحول المنطقة إلى اللون الأحمر وغالبا ما تنبض.

وسبب مرض رينود الأولي غير معروف، لكن يمكن أن يحدث مرض رينود الثانوي بسبب إصابة أو حالة كامنة.

وإذا كنت تعاني من مرض رينود، فإن تغييرات نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر، يمكن أن تساعدك على البقاء دافئا وتقليل التوتر.

10- مرض السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الكلى والدورة الدموية تجعلك تشعر بالبرد. وبدون علاج مناسب، يمكن أن يسبب مرض السكري أيضا تلفا في الأعصاب يجعلك تشعر بالبرد، وخاصة في قدميك.

وقد ينطوي مرض السكري من النوع الثاني على أعراض أخف من مرض السكري من النوع الأول. ومن المرجح أيضا أن يسبب مرض السكري من النوع الثاني شعورا بالبرد.

إذا كنت مصابا بمرض السكري، فيمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة. وفي بعض الحالات، قد تحتاج إلى أدوية، مثل الإنسولين. ومن المهم أيضا العناية الجيدة بقدميك، والتي قد تتضمن الحفاظ عليها دافئة.

11- ضعف الدورة الدموية

يحدث ضعف الدورة الدموية عندما يقل تدفق الدم إلى الأطراف. ويرتبط عادة بحالات صحية أخرى، مثل مرض السكري وأمراض القلب.

يتضمن العلاج عموما معالجة السبب الأساسي، ولكن قد تكون العناصر مثل جوارب الضغط مفيدة أيضا.

12- نقص فيتامين بي 12

يمكن أن يحدث نقص فيتامين بي 12 عندما لا تتمكن من امتصاص فيتامين بي 12 أو لا تحصل على ما يكفي منه من خلال نظامك الغذائي. ويؤثر هذا المرض بشكل شائع على الأشخاص الذين:

يتبعون نظاما غذائيا نباتيا.

يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر.

خضعوا لجراحة في الجهاز الهضمي.

لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي.

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13- مضاعفات الأدوية

يمكن أن يحدث الشعور بالبرد طوال الوقت أيضا كأثر جانبي محتمل لحاصرات بيتا والأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

مع ذلك، تشير أبحاث إلى أن الآثار الجانبية للأدوية على الأرجح ليست السبب الرئيسي لبرودتك.

التشخيص

يمكن للطبيب أو غيره من المتخصصين في الرعاية الصحية المساعدة تحديد ما إذا كنت تشعر بالبرد بسبب حالة طبية كامنة، أو إذا كان لديك ببساطة قدرة أقل على تحمل البرد.

العلاج

العلاج يعتمد على السبب، مثل علاج خمول الدرقية أو فقر الدم.

نصائح عامة لتقليل الشعور بالبرودة

1- غير عادات نومك

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون محروما من النوم، فخذ قيلولة أو اذهب إلى النوم مبكرا.

2- اتبع نظاما غذائيا متوازنا

حاول اتباع نظام غذائي متوازن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بفقر الدم أو تعاني من نقص غذائي. ويتضمن النظام الغذائي المتوازن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون.

3- مارس تقنيات تقليل التوتر

اتخذ خطوات للمساعدة في تخفيف التوتر في حياتك اليومية.

4- تأكد من شرب كمية كافية من السوائل

حاول شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب للتدفئة. يمكنك أيضا تناول الأطعمة، مثل البطيخ والتفاح، التي تحتوي على تركيزات عالية من الماء.

5- تحدث مع طبيبك

إذا كنت تعتقد أن دواءك هو الذي يسبب البرودة، اسأل طبيبك إذا كان يمكن تعديل الجرعة أو الدواء.

6- النشاط البدني

التمارين الرياضية يمكن أن تدفئ الجسم وتجعل دمك يتدفق. للحصول على بعض الأنشطة الخفيفة، حاول المشي والتمدد.