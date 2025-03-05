طبيبة تكشف عن المدة التي ينبغي أن ترتدي فيها مثبت الأسنان بعد التقويم

قد يعتقد البعض أن ارتداء مثبت الأسنان بعد تقويم الأسنان هو مجرد إجراء مؤقت يستمر لبضعة أشهر أو سنوات، إلا أن الحقيقة ستفاجئك.

وفقا لطبيبة الأسنان الأميركية الدكتورة شهيرة سعد، فإن ارتداء مثبت الأسنان كل ليلة هو عادة يومية يجب أن تلتزم بها مدى الحياة إذا كنت ترغب في الحفاظ على ابتسامة مستقيمة وصحية، وفقا لمجلة نيوزويك.

ونشرت طبيبة الأسنان شهيرة مقطع فيديو تخبر به متابعيها ومرضاها بأن الأسنان تتحرك باستمرار طوال الحياة، وقالت: "الكثير من المرضى لا يدركون أن الأسنان تتحرك مع الوقت، سواء سبق لك استخدام تقويم الأسنان أم لا".

وتعتبر حركة الأسنان عملية طبيعية تحدث بسبب نمو الفك أو قوة مضغ الطعام والتقدم في العمر. ودون استخدام مثبت الأسنان، يسبب تحرك الأسنان البطيء ظهور بعض الفراغات أو الاكتظاظ فيها مع الوقت أو قد ينتج عنه تغيرات في إطباق الأسنان.

وتبيّن الدكتورة شهيرة أن "السبب الرئيسي لعودة الأسنان إلى وضعها السابق هو التوقف عن استخدام مثبت الأسنان، فمع تقدم العمر تتحرك الأسنان إلى الأمام، مما يسبب اكتظاظا وعدم انتظام فيها، والذي يتم رؤيته غالبا على الأسنان الأمامية السفلية".

ما مثبت الأسنان (Teeth Retainer)؟

يعرف مثبت الأسنان -وفقا لموقع الجمعية الأميركية لتقويم الأسنان- بأنه جهاز مصمم للحفاظ على أسنانك في وضع مستقيم بعد علاج تقويم الأسنان، يصنع مثبت الأسنان من البلاستيك الشفاف أو الأكريليك أو الأسلاك التي تلائم الأسنان بشكل مريح، ويعتبر الهدف الأساسي من استخدام مثبت الأسنان هو تقليل الميل الطبيعي للأسنان للعودة إلى وضعها الأصلي مع مرور الوقت.

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بالإضافة إلى ذلك يعد مثبت الأسنان وسيلة لحماية صحة الأسنان على المدى الطويل، فهو ليس مجرد أداة للحفاظ على جمال ابتسامتك فقط، حيث يقلل ارتداء مثبت الأسنان كل ليلة من تآكل الأسنان الناتج من الضغط عليها أثناء النوم، إذ يتم تصميم بعض مثبتات الأسنان حيث تعمل على تخفيف الضغط على عضلات الفك وحماية الأسنان من القوة المفرطة.

وتوضح الدكتورة شهيرة: "لا يدرك العديد من المرضى أنه حتى لو لم يخضعوا أبدا لعلاج تقويم الأسنان، فإن أسنانهم تتحرك بمرور الوقت. لا يفيد استخدام مثبت الأسنان في الحفاظ على جمال الأسنان فحسب بل يتعلق بوظيفة الأسنان والصحة الفموية مع تقدم العمر".

ينصح بعض الأطباء بارتداء مثبت الأسنان لبضع سنوات فقط، بينما تؤكد الدكتورة شهيرة أن الاستخدام الليلي له مدى الحياة هو الأفضل، كما أنها تنصح مرضاها بإحضار مثبت الأسنان الخاص بهم بشكل دوري لتنظيفه بشكل احترافي باستخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية في عيادة الأسنان، مما يضمن الحفاظ عليه.

وأفادت الدكتورة شهيرة بأن "مثبت الأسنان يشبه واقي الشمس تماما، يجب أن يكون استخدامه جزءا أساسيا من روتينك للحفاظ على ابتسامتك".