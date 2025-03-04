‫الشعور المتكرر بوخز في الأقدام.. علام يدل؟

يشعر بعض الأشخاص بوخز في الأقدام بشكل ‫متكرر. فعلام يدل ذلك؟

‫‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي ‫بألمانيا أن الشعور المتكرر بوخز في الأقدام يرجع إلى أحد الأسباب ‫التالية:

‫1- اضطرابات الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية على سبيل ‫المثال بسبب الجلوس لفترات طويلة أو ارتداء الأحذية الضيقة إلى الشعور ‫بوخز مؤقت في الأقدام.

‫2- انضغاط الأعصاب

يمكن للأعصاب المختلفة عند الضغط عليها أن تسبب ‫الشعور بوخز أو خدر في الساقين والقدمين. وتشمل هذه الأعصاب الموجودة في ‫الظهر، والتي تتأثر بالانزلاق الغضروفي أو تضيق العمود الفقري. ويمكن ‫أن يؤدي ضغط العصب الظنبوبي (عصب قصبة الساق) أيضا إلى الشعور بوخز في القدم.

إذا كان الوخز يحدث بشكل رئيسي في أصابع القدم وتحول ‫لونها أيضا إلى اللون الأبيض، فقد تكون متلازمة رينود هي السبب، وهي ‫اضطراب في الدورة الدموية يحدث بسبب تشنجات لا يمكن السيطرة عليها في ‫أصغر الأوعية الدموية في أصابع القدم.

هي اضطراب عصبي يسبب الرغبة في الحركة والشعور ‫بعدم الراحة في الساقين. ويصف المرضى هذه الحالة على أنها شعور بالقلق ‫أو الضغط أو التوتر في عمق عضلات الساق. وتشمل الأعراض أيضا الوخز والشد ‫والألم والحكة. وفي حالات نادرة يتأثر الفخذان أو القدمان أو حتى ‫الذراعان، بالإضافة إلى عضلات الساق. ‫

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5- الاعتلال العصبي المحيطي

يشير الاعتلال العصبي المحيطي إلى أي تلف في ‫الأعصاب يؤثر على الأعصاب خارج الدماغ أو النخاع الشوكي مثل الأعصاب ‫الموجودة في الذراعين والساقين. ويمكن أن يكون لهذا الاعتلال العصبي ‫أسباب مختلفة بدءا من الإصابات إلى العدوى (مثل فيروس نقص المناعة ‫البشرية أو مرض لايم) إلى أمراض مثل مرض السكري أو الفشل الكلوي أو ‫السرطان. كما أن تناول الخمور أو نقص العناصر الغذائية (النحاس ‫والفيتامينات بي 1 (B1) وبي 6 (B6) وبي 9 (B9) وبي12 (B12) وفيتامين إي (E))، يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف ‫الأعصاب والتسبب في الخدر والوخز، بما في ذلك في القدمين.

‫استشارة الطبيب

‫‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور المتكرر بوخز في القدمين، لا سيما إذا كان الوخز يحدث بشكل منتظم ‫أو مستمر أو إذا كان الوخز مصحوبا ‫بأعراض أخرى كالألم والخدر، وكذلك إذا تفاقمت الأعراض وانتشرت إلى أجزاء ‫أخرى من الجسم. ‫‫كما ينبغي استشارة الطبيب في حالة المعاناة من أمراض مزمنة مثل مرض ‫السكري أو مشاكل الدورة الدموية.