الشعور المتكرر بوخز في الأقدام.. علام يدل؟
يشعر بعض الأشخاص بوخز في الأقدام بشكل متكرر. فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح معهد الجودة والكفاءة في القطاع الصحي بألمانيا أن الشعور المتكرر بوخز في الأقدام يرجع إلى أحد الأسباب التالية:
1- اضطرابات الدورة الدموية
يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية على سبيل المثال بسبب الجلوس لفترات طويلة أو ارتداء الأحذية الضيقة إلى الشعور بوخز مؤقت في الأقدام.
2- انضغاط الأعصاب
يمكن للأعصاب المختلفة عند الضغط عليها أن تسبب الشعور بوخز أو خدر في الساقين والقدمين. وتشمل هذه الأعصاب الموجودة في الظهر، والتي تتأثر بالانزلاق الغضروفي أو تضيق العمود الفقري. ويمكن أن يؤدي ضغط العصب الظنبوبي (عصب قصبة الساق) أيضا إلى الشعور بوخز في القدم.
3- متلازمة رينود
إذا كان الوخز يحدث بشكل رئيسي في أصابع القدم وتحول لونها أيضا إلى اللون الأبيض، فقد تكون متلازمة رينود هي السبب، وهي اضطراب في الدورة الدموية يحدث بسبب تشنجات لا يمكن السيطرة عليها في أصغر الأوعية الدموية في أصابع القدم.
4- متلازمة تململ الساقين
هي اضطراب عصبي يسبب الرغبة في الحركة والشعور بعدم الراحة في الساقين. ويصف المرضى هذه الحالة على أنها شعور بالقلق أو الضغط أو التوتر في عمق عضلات الساق. وتشمل الأعراض أيضا الوخز والشد والألم والحكة. وفي حالات نادرة يتأثر الفخذان أو القدمان أو حتى الذراعان، بالإضافة إلى عضلات الساق.
5- الاعتلال العصبي المحيطي
يشير الاعتلال العصبي المحيطي إلى أي تلف في الأعصاب يؤثر على الأعصاب خارج الدماغ أو النخاع الشوكي مثل الأعصاب الموجودة في الذراعين والساقين. ويمكن أن يكون لهذا الاعتلال العصبي أسباب مختلفة بدءا من الإصابات إلى العدوى (مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض لايم) إلى أمراض مثل مرض السكري أو الفشل الكلوي أو السرطان. كما أن تناول الخمور أو نقص العناصر الغذائية (النحاس والفيتامينات بي 1 (B1) وبي 6 (B6) وبي 9 (B9) وبي12 (B12) وفيتامين إي (E))، يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب والتسبب في الخدر والوخز، بما في ذلك في القدمين.
استشارة الطبيب
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور المتكرر بوخز في القدمين، لا سيما إذا كان الوخز يحدث بشكل منتظم أو مستمر أو إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى كالألم والخدر، وكذلك إذا تفاقمت الأعراض وانتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم. كما ينبغي استشارة الطبيب في حالة المعاناة من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو مشاكل الدورة الدموية.