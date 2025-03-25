صحة|جنوب السودان

اليونيسيف: جنوب السودان يشهد أسوأ تفش للكوليرا منذ عقدين

In this photo taken Thursday, June 5, 2014, displaced South-Sudanese wade through mud-filled paths between makeshift tents in the United Nations base which has become home to thousands of those displaced by recent fighting, in the town of Malakal, Upper Nile State, in South Sudan. While international donors last month pledged an additional $600 million to help the country upended by conflict, the seasonal rains now setting in are closing off many of the country's bad dirt roads and preventing the delivery by truck of food and other aid which must now be done by air, costing six or seven times as much. In addition, hundreds of cases of the water-borne disease cholera have been recorded in the last month, according to aid group Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders), which is proliferating in part because of the cramped and dirty environment seen in the U.N. camps housing tens of thousands of people seeking shelter from the violence. (AP Photo/Matthew Abbott)
من 28 سبتمبر/أيلول 2024 وحتى 18 مارس/آذار 2025، تم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة بالكوليرا في جنوب السودان (أسوشيتد برس)
25/3/2025-|آخر تحديث: 25/3/202505:33 م (توقيت مكة)

يشهد جنوب السودان أسوأ تفش للكوليرا منذ 20 عاما، مع تسجيل 694 حالة وفاة من بين 40 ألف إصابة خلال 6 أشهر، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس الاثنين.

وأعلنت أحدث دولة في العالم، والتي تعاني من عدم الاستقرار منذ استقلالها عن السودان في عام 2011، عن تفشي الوباء في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقالت المنظمة -في بيان- إنه "من 28 سبتمبر/أيلول 2024 وحتى 18 مارس/آذار 2025، تم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة في جنوب السودان، بينها 694 حالة وفاة في البلاد، مما يجعل منها أسوأ وباء منذ 20 عاما".

وأشار البيان إلى أن نصف عدد الحالات هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي أن أعمال العنف في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد "تفاقم الوباء".

ومنذ نهاية فبراير/شباط، أدّت أعمال العنف إلى نزوح 50 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف عبروا الحدود باتجاه إثيوبيا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنوب السودان.

وحذّرت الأمم المتحدة في اليوم نفسه من أن البلد "على شفا الانزلاق مجدّدا إلى حرب أهلية".

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب الإسهال والقيء، ويمكن أن تؤدي إلى الجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري، وقد تُشكل خطرا على الأطفال الصغار بشكل خاص.

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وسجلت يونيسيف أكثر من 178 ألف إصابة بالكوليرا في 16 دولة في شرق وجنوب أفريقيا بين يناير/كانون الثاني 2024 ومارس/آذار 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 2900 شخص لقوا حتفهم، بينهم العديد من الأطفال.

وأضافت أن أنغولا سجلت أكثر من 7500 إصابة و294 حالة وفاة بين السابع من يناير/كانون الثاني الماضي و18 مارس/آذار الجاري.

المصدر : الفرنسية

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