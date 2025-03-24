‫ما أسباب تشنجات القدم؟

يعاني بعض الأشخاص من تشنجات في القدم. ‫فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت الجمعية الألمانية لعلم الأعصاب أن ‫تشنجات القدم لها أسباب عديدة، مثل التقدم في السن وممارسة التمارين ‫الرياضية المكثفة للغاية.

‫كما أن تشنجات القدم قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية خفض ‫ضغط الدم ومدرات البول وبعض أدوية خفض الكوليسترول وبعض مضادات ‫الاكتئاب.

‫مشكلة صحية خطيرة

‫وقد تشير تشنجات القدم أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة مثل:

داء السكري

اضطرابات الدورة الدموية

مشاكل المفاصل

اضطرابات في توازن المعادن (توازن الإلكتروليت)

الجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو التعرق الشديد

اضطرابات الأعصاب، ما يسمى بالاعتلالات العصبية المتعددة

تلف الأعصاب بسبب السكري

أمراض الكلى

أمراض الكبد

فرط نشاط الغدة الدرقية

نقص الحديد

المغنيسيوم

‫ويمكن مواجهة تشنجات القدم من خلال تناول المغنيسيوم؛ حيث إنه يعمل على ‫استقرار غشاء العضلات، ويقلل من إمكانات العمل، التي تؤدي إلى ‫الانقباضات في العضلات.

‫وإذا لم يفلح تناول المغنيسيوم في تخفيف تشنجات القدم، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها والخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب.

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‫تدابير للوقاية

ويمكن الوقاية من تشنجات القدم من خلال التدابير التالية: