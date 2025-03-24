صحة

‫ما أسباب تشنجات القدم؟

برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر!
تشنجات القدم قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية خفض ‫ضغط الدم ومدرات البول (الألمانية)
24/3/2025

يعاني بعض الأشخاص من تشنجات في القدم. ‫فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت الجمعية الألمانية لعلم الأعصاب أن ‫تشنجات القدم لها أسباب عديدة، مثل التقدم في السن وممارسة التمارين ‫الرياضية المكثفة للغاية.

‫كما أن تشنجات القدم قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية خفض ‫ضغط الدم ومدرات البول وبعض أدوية خفض الكوليسترول وبعض مضادات ‫الاكتئاب.

‫مشكلة صحية خطيرة

‫وقد تشير تشنجات القدم أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة مثل:

  • داء السكري
  • اضطرابات الدورة الدموية
  • مشاكل المفاصل
  • اضطرابات في توازن المعادن (توازن الإلكتروليت)
  • الجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو التعرق الشديد
  • اضطرابات الأعصاب، ما يسمى بالاعتلالات العصبية المتعددة
  • تلف الأعصاب بسبب السكري
  • أمراض الكلى
  • أمراض الكبد
  • فرط نشاط الغدة الدرقية
  • نقص الحديد
  • المغنيسيوم

‫ويمكن مواجهة تشنجات القدم من خلال تناول المغنيسيوم؛ حيث إنه يعمل على ‫استقرار غشاء العضلات، ويقلل من إمكانات العمل، التي تؤدي إلى ‫الانقباضات في العضلات.

‫وإذا لم يفلح تناول المغنيسيوم في تخفيف تشنجات القدم، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها والخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب.

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‫تدابير للوقاية

ويمكن الوقاية من تشنجات القدم من خلال التدابير التالية:

  • اتباع نظام غذائي متوازن وصحي لتزويد الجسم بالمعادن ‫والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، التي تحتاجها العضلات.
  • تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانتظام، مثل الموز والمكسرات ‫ومنتجات الحبوب الكاملة.
  • تناول كمية كافية من البروتين: القيم المرجعية للجمعية ‫الألمانية للتغذية هي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.
  • تناول كمية كافية من السوائل، بمعدل 1.5 لتر من الماء يوميا.
  • التقليل من القهوة، حيث إن القهوة لها تأثير مجفف، وبالتالي قد ‫تعزز التشنجات.
  • الابتعاد عن الخمر والتدخين؛ حيث يؤثر الكحول سلبا على توازن ‫الإلكتروليت والأعصاب، في حين أن السموم الموجودة في التبغ تؤدي إلى ‫تعطيل الدورة الدموية.
  • المواظبة على الحركة؛ حيث تحتاج العضلات إلى التدريب، وذلك لإمدادها ‫جيدا بالعناصر الغذائية.
  • الإحماء جيدا قبل ممارسة التمارين الرياضية وأداء تمارين التمدد ‫اللطيفة قبل وبعد التمرين.
  • عند الاشتباه في وجود نقص في العناصر الغذائية، ينبغي إجراء فحص دم، ‫مع مراعاة تناول المكملات الغذائية مثل المغنيسيوم والكالسيوم ‫والبوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.
المصدر : الألمانية

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