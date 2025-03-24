الرعاية الصحية المنزلية بحمد الطبية في قطر تحصل على أعلى مستويات الاعتماد

حصلت خدمات الرعاية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية في قطر على الجائزة الذهبية للتميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد من منظمة بلينتري الدولية وذلك للمرة الثانية، وبذلك تعد واحدة من بين 116 مؤسسة رعاية صحية تحصل على هذا التكريم المرموق.

تمثل الجائزة الذهبية للتميز أعلى مستويات الإنجاز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد وفقا للأدلة والمعايير المتبعة. وتعطي الرعاية المرتكزة على الفرد الأولوية للمشاركة النشطة للمرضى وعائلاتهم خلال رحلة الرعاية الصحية، مع التركيز على الشراكة والحنو والشفافية والشمولية والجودة.

يتم تقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين القطريين والمقيمين من كافة الأعمار ممن لا يستطيعون الخروج من المنزل بشكل مؤقت أو دائم، وتوفر الخدمة في الوقت الحالي الرعاية المنزلية اليومية لما يقارب 2700 مريض من مختلف أنحاء دولة قطر من خلال مواقع أقسام خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مناطق الخور والوكرة ولاند مارك ومعيذر، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

من جانبه قال ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية، "حصول خدمة الرعاية الصحية المنزلية على هذا التكريم يعزز رسالة مؤسسة حمد الطبية، المتمثلة في تقديم رعاية صحية ترتكز على الفرد وتحترم احتياجاته وقيمه وخياراته، مما يضمن أن تكون تجربة المريض لدينا مريحة وفعالة قدر الإمكان".

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ومن جهتها، قالت الدكتورة هنادي خميس الحمد، نائبة رئيس الرعاية الطويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، والمديرة الطبية لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل، "تقدم خدمة الرعاية الصحية المنزلية خدمة قيمة ضمن منظومة مؤسسة حمد الطبية، وهي مصممة خصيصا لتعزيز راحة المرضى، وتحفيز شفائهم، وتحسين نتائجهم الصحية بصورة عامة".

يظهر هذا التكريم المتميز مدى التزام مؤسسة حمد الطبية الثابت بتقديم رعاية مبتكرة وحانية تشرك المريض في قلب تجربة الرعاية الصحية.

مبادرات مهمة

خضعت فرق خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقييمات معتمدة من قبل منظمة بلينتري الدولية للحصول على هذه الجائزة، حيث تضمن ذلك مراجعة دقيقة لتجربة المرضى ومؤشرات الأداء النوعي، مما يوضح كيف تتحول القياسات والتحسنيات المستمرة إلى نتائج صحية متقدمة.

نظمت خدمة الرعاية الصحية المنزلية مبادرات مهمة في مجال تعزيز الرعاية المرتكزة على الفرد، ومن أبرزها برنامج "16 أمنية" الذي تم تصميمه بالتعاون مع المجلس الاستشاري للمريض والأسرة، وتتضمن هذه المبادرة تحسينات رئيسية مثل الوصول وتغطية كافة المواقع طوال أيام الأسبوع وتدريب مقدمي الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، وتعيين أطباء لخدمات الأمراض الجلدية وطب الأسنان، بما في ذلك برنامج خروج المرضى المبكر من المستشفى والرعاية التلطيفية في المنزل.

وبدورها قالت استشارية الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية الدكتورة حنان صالح اليافعي "نفخر بحصولنا على الجائزة الذهبية من قبل منظمة بلينتري لتميزنا في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد، إذ إن هذا التكريم يظهر مدى التزامنا المستمر بإشراك المرضى وأفراد عائلاتهم في قلب رعايتهم الصحية".

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وأضافت "يرجع الفضل بحصولنا على هذه الجائزة إلى كل عضو من فريق الرعاية الصحية المنزلية والمجلس الاستشاري للمريض والأسرة، حيث أدى تفانيهم وتعاطفهم وروح التعاون بينهم دورا حاسما في دمج الرعاية المرتكزة على الفرد في جميع جوانب خدماتنا".

وبدوره قال السيد مايكل جوليانو، رئيس منظمة بلينتري الدولية، وهي منظمة غير ربحية تعمل منذ أكثر من 45 عاما في مجال الرعاية الصحية من منظور المرضى، "تعتبر الجائزة الذهبية من قِبل منظمة بلينتري الدولية الجائزة الوحيدة التي تعترف بالتميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد عبر سلسلة الرعاية".

وأضاف "تؤكد هذه الجائزة للمرضى وأفراد المجتمع أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تعتبر بمثابة منظمة يعمل فيها طاقم الرعاية بالشراكة مع المرضى وعائلاتهم، حيث تعطى الأولوية لراحة وكرامة وتمكين ورفاهية المرضى والعائلات باعتبارهم عناصر أساسية في مجال تقديم الرعاية السريرية عالية الجودة".