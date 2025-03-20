مونجارو يسبب أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمي إيلاما

حذر خبراء من أن أدوية تقليل الوزن الشهيرة مثل مونجارو وأوزمبيك ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض المرارة أو القناة الصفراوية، وخاصة عند استخدامها بجرعات عالية ولفترات طويلة.

وقالت الصيدلانية ديبورا غرايسون -وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية- إنها قلقة من زيادة مشاكل المرارة الخطيرة لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية.

وقالت "تبطئ هذه الحقن تدفق الصفراء عبر المرارة وتؤخر إفراغها عن طريق تثبيط إفراز الهرمون الذي يتحكم بها".

وأضافت أن المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة يتناولون في أغلب الأحيان أقوى دواء متوفر حاليا لإنقاص الوزن، وهو مونجارو.

حصوات المرارة

حصوات المرارة ذات أحجام صغيرة وتتكون من الكوليسترول، وتتشكل في المرارة، وهي عضو هضمي يخزن الصفراء التي يستخدمها الجسم لهضم الدهون.

وفي معظم الحالات لا تسبب الحصوات مشاكل، ولا تحتاج إلى علاج، ولكن إذا انحصرت الحصوة في قناة داخل المرارة فقد تؤدي إلى موجة مفاجئة من الألم الشديد ومشاكل أخرى.

وأضافت ديبورا أن المشكلة تحدث لدى واحد من كل 10 أشخاص يتناولون "مونجارو" وهو تحذير مُضمن في نشرات شركة "إيلي ليلي" المصنعة له.

أعراض يجب الانتباه لها

وقالت الصيدلانية: إن هناك العديد من العلامات المحتملة لحصوات المرارة والتي يجب على المرضى الذين يتلقون الحقن أن يكونوا على دراية بها، وتشمل هذه الأعراض:

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