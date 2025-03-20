صحة

مونجارو يسبب أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمي إيلاما

أعراض التهاب الكبد الوبائي E تتمثل في الغثيان والقيء وآلام البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم واليرقان والضعف العام. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Monique Wuestenhagen/dpa
انحصار الحصوة في قناة داخل المرارة قد يؤدي إلى موجة مفاجئة من الألم الشديد (الألمانية)
سناء جبر
20/3/2025

حذر خبراء من أن أدوية تقليل الوزن الشهيرة مثل مونجارو وأوزمبيك ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض المرارة أو القناة الصفراوية، وخاصة عند استخدامها بجرعات عالية ولفترات طويلة.

وقالت الصيدلانية ديبورا غرايسون -وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية- إنها قلقة من زيادة مشاكل المرارة الخطيرة لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية.

وقالت "تبطئ هذه الحقن تدفق الصفراء عبر المرارة وتؤخر إفراغها عن طريق تثبيط إفراز الهرمون الذي يتحكم بها".

وأضافت أن المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة يتناولون في أغلب الأحيان أقوى دواء متوفر حاليا لإنقاص الوزن، وهو مونجارو.

مونجارو Mounjaro

حصوات المرارة

حصوات المرارة ذات أحجام صغيرة وتتكون من الكوليسترول، وتتشكل في المرارة، وهي عضو هضمي يخزن الصفراء التي يستخدمها الجسم لهضم الدهون.

وفي معظم الحالات لا تسبب الحصوات مشاكل، ولا تحتاج إلى علاج، ولكن إذا انحصرت الحصوة في قناة داخل المرارة فقد تؤدي إلى موجة مفاجئة من الألم الشديد ومشاكل أخرى.

وأضافت ديبورا أن المشكلة تحدث لدى واحد من كل 10 أشخاص يتناولون "مونجارو" وهو تحذير مُضمن في نشرات شركة "إيلي ليلي" المصنعة له.

أعراض يجب الانتباه لها

وقالت الصيدلانية: إن هناك العديد من العلامات المحتملة لحصوات المرارة والتي يجب على المرضى الذين يتلقون الحقن أن يكونوا على دراية بها، وتشمل هذه الأعراض:

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  •  تجشؤ أو غازات محتبسة.
  • ألم في الصدر.
  • ألم أسفل القفص الصدري.
  • ألم في الكتف اليسرى.
  • ألم شديد في البطن يستمر لساعات.
  •  إسهال.
  •  اصفرار في الجلد وبياض العينين (اليرقان).
  •  براز طاف دهني.
المصدر : ديلي ميل

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