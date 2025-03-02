صحة|أوغندا

ثاني وفاة بإيبولا في أوغندا

KAMPALA, UGANDA - FEBRUARY 3: Health workers prepare doses of a trial vaccine at Mulago Referral Hospital on February 3, 2025, in Kampala, Uganda. The trial vaccine is being made available to medical staff and contacts of a man who died after testing positive for the Sudan strain of the Ebola virus. The Uganda Ministry of Health declared an outbreak of Sudan virus disease (SVD) on January 30, following the death of the 32-year-old male nurse who worked at the Mulago Referral Hospital, marking the first recorded fatality from Ebola since the last outbreak in Uganda, between 2022-2023. Sudan virus is a deadly strain of Ebola, and according to the World Health Organization, currently has no approved treatments or vaccines. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
تتبع المخالطين يعد أمرا أساسيا للحد من انتشار الإيبولا (غيتي)
2/3/2025

توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ليصبح ثاني شخص يموت جراء الإصابة بمرض الإيبولا الفيروسي في أوغندا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، في انتكاسة للمسؤولين الصحيين الذين كانوا يأملون في نهاية سريعة لتفشي المرض الذي بدأ في نهاية يناير/كانون الثاني.

وكان الطفل قد خضع للعلاج في منشأة الإحالة الرئيسية في كامبالا، عاصمة البلاد الواقعة في شرق أفريقيا، وتوفي الثلاثاء، حسبما ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في أوغندا في بيان مختصر.

وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات تعمل على تعزيز المراقبة وتتبع المخالطين.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الوفاة ولم يعلق المسؤولون الصحيون المحليون على الأمر.

وتضعف هذه الوفاة من تأكيدات المسؤولين الأوغنديين بشأن السيطرة على تفشي المرض بعد أن تم إخراج 8 مرضى من المستشفى في وقت لاحق من فبراير/شباط الماضي.

وكان ممرض ذكر أول ضحية للمرض حيث توفى في اليوم الذي سبق الإعلان عن تفشي المرض في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان قد طلب العلاج في عدة منشآت في كامبالا وشرق أوغندا، حيث زار أيضا معالجا تقليديا في محاولته لتشخيص مرضه، قبل أن يتوفى في كامبالا.

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وكان مسؤولو الصحة المحليون يتطلعون إلى انتهاء تفشي المرض بعد علاج 8 أشخاص بنجاح كانوا على اتصال بهذا الرجل، بما في ذلك بعض أفراد عائلته. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا يبحثون عن مصدر المرض.

ويعد تتبع المخالطين أمرا أساسيا للحد من انتشار الإيبولا، ولا توجد لقاحات معتمدة لسلالة السودان من الإيبولا التي تصيب الأشخاص في أوغندا.

المصدر : الألمانية

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