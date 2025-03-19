مستشفى ساميتيفيه الدولي للأطفال يفتتح توسعة جديدة في بانكوك

أعلن مستشفى ساميتيفيه، الرائد في مجال رعاية الأطفال، افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى ساميتيفيه الدولي للأطفال ضمن مستشفى ساميتيفيه سريناكارين في بانكوك. وباستثمارات تصل إلى 2 مليار بات تايلاندي (58.9 مليون دولار)، يعزز هذا التوسع التزام المستشفى بأن يصبح مركز الإحالة الأول لطب الأطفال في منطقة آسيا باسيفيك، بتوفير الرعاية المتخصصة والعلاجات المبتكرة، والتنسيق الطبي المتكامل.

وقال المستشفى -في بيان صحفي وصل إلى الجزيرة- إن التوسع يأتي في الوقت الذي تعزز فيه تايلاند مكانتها كوجهة عالمية للرعاية الصحية، حيث تجتذب المرضى من جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. ووفقاً لإحصاءات "ستاتيستا"، قُدرت صناعة السياحة الطبية في تايلاند بنحو 29 مليار بات تايلاندي في عام 2023 (نحو 820 مليون دولار)، مع استقبال ما يقارب 3.07 ملايين مريض عالميا يبحثون عن رعاية متخصصة. وتواصل العائلات من دول مجلس التعاون الخليجي -بما فيها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان وقطر- اختيار تايلاند لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، وعلاج أمراض القلب والأورام، ورعاية حديثي الولادة، وذلك بفضل مستشفياتها المعتمدة دولياً، وخبراتها الطبية المتقدمة.

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ثورة في رعاية الأطفال مع العلاج المتقدم

يطمح مستشفى ساميتيفيه الدولي للأطفال إلى إرساء معايير جديدة للتميز في طب الأطفال، حيث يقدم علاجا متطورا للحالات المعقدة والنادرة، بما فيها:

جراحة القلب المفتوح إلى القسطرة بأقل تدخل جراحي

رعاية كاملة للقلب منذ الولادة، مما يضمن العلاج المتقدم والتعافي السريع.

زراعة نخاع العظم المتماثل (BMT) إلى علاج الخلايا التائية المعدلة وراثياً CAR-T.

علاجات متقدمة لأمراض الدم والسرطان.

الجراحات المتقدمة للأطفال والمواليد.

علاج الصرع بالأدوية إلى زراعة محفّز العصب المبهم (VNS).

حلول للصرع المقاوم للأدوية.

مواصلة التميز في طب الأطفال بمرافق حديثة متطورة

يضم المستشفى الجديد المكون من ثمانية طوابق 111 سريراً، بما فيها 12 سريراً للأطفال المصابين بأمراض خطِرة، و8 أسرّة للعناية المركزة لحديثي الولادة. كما دمجت تقنيات المستشفى الذكي لتحسين الكفاءة وضمان الرعاية التي تركز على المريض. وتشمل الميزات الرئيسية:

غرفة العمليات الهجينة: عمليات جراحية دقيقة لحديثي الولادة والأطفال باستخدام تقنية التصوير ثنائي المستوى.

تخصصات طب الأطفال بمستوى عالمي: فرق طبيعة متعددة التخصصات تعالج الحالات المعقدة والنادرة.

رعاية مركزة متقدمة لحديثي الولادة والأطفال: الرعاية مختصة بالخدج الذين يقل وزنهم عن 500 غرام.

مركز إعادة التأهيل المتطور: التدريب على المشي بمساعدة الروبوتات، وعلاج الأطراف المساعدة الهجينة (HAL)، وأنظمة العلاج العصبي العضلي بالحبال المعلّقة.

خدمات شاملة للمرضى عالميا: استشارات طبية من بُعد قبل الوصول، والنقل الطبي الجوي، وفرق الرعاية متعددة اللغات، ومواعيد المتابعة، والإخلاء الطبي والعودة إلى الوطن.

شراكات عالمية وخبرة طبية

كجزء من التزامها بتقديم رعاية صحية للأطفال بمستوى عالمي، تتعاون ساميتيفيه مع مستشفى دورنبيشر للأطفال (جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، الولايات المتحدة الأميركية) لتحسين الرعاية المقدمة للأطفال المصابين بأمراض خطِرة، وحديثي الولادة، ومرضى الصدمات. كما تتعاون مع مستشفى تاكاتسوكي العام في اليابان لتوفير علاجات متخصصة للأطفال حديثي الولادة ومرضى الحساسية، مما يتيح الوصول إلى أحدث التطورات في طب الأطفال.

ريادة الابتكارات الذكية للمستشفيات

تقود ساميتيفيه مجال الرعاية الصحية الرقمية بدمج التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين رعاية المرضى، وتشمل أبرز الابتكارات:

تطبيق Well Kidz: يدير السجلات الطبية، والمواعيد، والاستشارات من بُعد.

خدمات الطوارئ الذكية والإسعاف الذكي: المراقبة اللحظية لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.

العيادات الخارجية الذكية والعيادات الداخلية الذكية: تقدير التكاليف بالذكاء الاصطناعي، وتتبع قائمة الانتظار، والتواصل السلس بين المريض والفريق الطبي.

نظام إنهاء معاملات الخروج: تبسيط عملية خروج المريض من المستشفى لراحة أكبر.

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نتائج وإنجازات استثنائية في طب الأطفال

علاج أكثر من 7,000 حالة حرجة للأطفال سنوياً.

إجراء أكثر من 1,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال، بما فيها العمليات بأقل تدخل جراحي.

معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 92% لمدة عام لعمليات زرع نخاع العظم، متجاوزاً بذلك المعايير العالمية.

علاج أكثر من 400 مولود جديد مصاب بأمراض القلب بنجاح من خلال التصحيح الجراحي.

تقديم رعاية متخصصة للأطفال الخدج الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 500 غرام بثقة 98% من العائلات.

وصرح الدكتور سورانغكانا تيشابايتون، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات ساميتيفيه وBNH، ومدير مستشفى ساميتيفيه الدولي للأطفال: "نريد أن نرى مستقبلاً أكثر صحة لكل طفل بدمج الابتكارات، والخبرة العالمية، والرعاية الطبية التي تراعي مشاعر واحتياجات المرضى. إن هذه المنشأة تعزز دورنا كمركز إحالة رائد لطب الأطفال، وتوسع نطاق الوصول إلى العلاج المتخصص، وتضمن حصول الأطفال في كل مكان على أفضل رعاية منذ الولادة وحتى سن البلوغ".

وساميتيفيه: هي مجموعة مستشفيات معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة، تقدم رعاية عالمية المستوى منذ عام 1979. تضم المجموعة سبعة مستشفيات، وتعتبر مزوّداً رائداً للرعاية الصحية في تايلاند وجنوب شرقي آسيا، ويستفيد من خدماتها كل من السكان المحليين والأجانب.

ومستشفى ساميتيفيه الدولي للأطفال، هو مستشفى رائد في طب الأطفال في تايلاند. تختص ساميتيفيه في علاج الحالات المعقدة والنادرة. حصل المستشفى على العديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة أفضل مزود لخدمات زراعة نخاع العظم في آسيا باسيفيك لعام 2024، وجائزة أفضل مستشفى متخصص لعام 2022 من "هيلث كير آسيا"، وجائزة أفضل مستشفى للأطفال من جوائز "ميدل إيست هيلث كير" للقيادة في دبي، وجائزة تقديرية من برنامج تدريب طب الطوارئ للأطفال. وتعكس هذه الجوائز التزام المستشفى القوي بالتميز في مجال رعاية الأطفال.